Tham gia "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân nhảy lên sung sướng khi là người may mắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tham gia "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân nhảy lên sung sướng khi là người may mắn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nữ công nhân Nguyễn Thị Bích Hiếu, Công ty TNHH Paihong Việt Nam đã nhảy lên sung sướng khi mình là người may mắn trúng chiếc tủ lạnh

Tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp với Trung tâm Lao động trẻ TPHCM, Công ty Big Vision Network tổ chức, với sự tài trợ của Shoppee Việt Nam vào chiều tối 30-11, người lao động của Công ty TNHH Paihong Việt Nam (KCN Bàu Bàng, TPHCM) được xõa hết mình với nhiều hoạt động hấp dẫn, vui nhộn, đầy kịch tính.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 1.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 2.

Trước khi diễn ra chương trình, công ty đã chia thành 8 đội thi, anh chị em công nhân thi đấu với nhau trong 3 vòng thi chính. 2 MC khuấy đảo gameshow với các phần thi "bùng nổ doanh thu"; "đường đua hoa hồng" và vòng chung kết "gom hoa hồng".

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 3.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 4.

Sau phần trò chơi, công nhân được giao lưu và thưởng thức giọng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, với những ca khúc nổi tiếng gắn liền với anh, được các bạn trẻ yêu thích thời gian qua như em thua cô ta, rồi tới luôn, học cách chấp nhận...

Hoạt động được công nhân háo hức và mong chờ nhất là phần bốc thăm may mắn với phần quà hấp dẫn có giá trị là 5 phân vàng 999 và chiếc tủ lạnh trị giá 10 triệu đồng.

CLIP: Khoảnh khắc nữ công nhân nhảy lên sung sướng khi được xướng tên trúng chiếc tủ lạnh 10 triệu đồng

Nữ công nhân Nguyễn Thị Bích Hiếu, bộ phận thí nghiệm đã nhảy lên sung sướng khi mình là người may mắn trúng chiếc tủ lạnh. "Tôi không tin vào mắt mình nữa, không nghĩ đến đây để vui chơi mà còn trúng quà to nữa"- chị Hiếu vui mừng.

Bất ngờ ở phần quà may mắn 5 phân vàng lại thuộc về một người không phải là công nhân công ty Paihong, chị Nguyễn Thị Thùy Dung - chủ nhân may mắn chia sẻ chị là người nhà của công nhân làm việc tại công ty. "Tôi được rủ đến chơi, không ngờ lại trúng vàng, một ngày thật vui và ý nghĩa"- chị Dung nói.

Theo quy định của Ban tổ chức, không chỉ có công nhân trong công ty được tham gia mà người nhà của họ cũng được hòa mình vào chương trình offline, với điều kiện chỉ cần đã đăng ký online trước đó.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 5.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 6.

Ban tổ chức trao giải nhất và phần bốc thăm may mắn cho người chơi

Kết quả cuộc thi, Đội quán quân của chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc", được nhận giải nhất là 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, BTC còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Tham dự chương trình "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân vỡ òa khi bốc thăm trúng tủ lạnh 10 triệu - Ảnh 7.

Công nhân tham gia phần quay lô tô may mắn, với các phần quà từ ban tổ chức

Ở phần chơi lô tô, người lao động còn được may mắn trúng các phần quà như mỹ phẩm, trà thảo mộc, thực phẩm dinh dưỡng...

Công nhân Hoàng Duy Vũ, bộ phận QC- Công ty Paihong chia sẻ anh rất vui khi được tham gia các hoạt động tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc". "Đến đây mình được vui chơi thỏa thích, bù lại những ngày lao động vất vả tại nhà máy"- anh Vũ bày tỏ.

CLIP: Công nhân Công ty Paihong xõa hết mình với các hoạt động tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc"

Tin liên quan

Sân chơi "Công xưởng hạnh phúc" đến với Công ty Ampacs International

Sân chơi "Công xưởng hạnh phúc" đến với Công ty Ampacs International

(NLĐO) - Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee – Công xưởng hạnh phúc" đã mang không khí sôi động đến Công ty Ampacs International tại KCN Bàu Bàng

Người lao động vui hết mình tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

(NLĐO) - Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Big Vision Network tổ chức, Shopee tài trợ

"Công xưởng hạnh phúc": Nâng chất lượng sống cho người lao động

Việc cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động cần sự vào cuộc đồng bộ của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương

Shopee tăng thu nhập chất lượng sống người lao động Công xưởng hạnh phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo