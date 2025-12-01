Tham gia "Công xưởng hạnh phúc", nữ công nhân nhảy lên sung sướng khi là người may mắn

Tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp với Trung tâm Lao động trẻ TPHCM, Công ty Big Vision Network tổ chức, với sự tài trợ của Shoppee Việt Nam vào chiều tối 30-11, người lao động của Công ty TNHH Paihong Việt Nam (KCN Bàu Bàng, TPHCM) được xõa hết mình với nhiều hoạt động hấp dẫn, vui nhộn, đầy kịch tính.

Trước khi diễn ra chương trình, công ty đã chia thành 8 đội thi, anh chị em công nhân thi đấu với nhau trong 3 vòng thi chính. 2 MC khuấy đảo gameshow với các phần thi "bùng nổ doanh thu"; "đường đua hoa hồng" và vòng chung kết "gom hoa hồng".

Sau phần trò chơi, công nhân được giao lưu và thưởng thức giọng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, với những ca khúc nổi tiếng gắn liền với anh, được các bạn trẻ yêu thích thời gian qua như em thua cô ta, rồi tới luôn, học cách chấp nhận...

Hoạt động được công nhân háo hức và mong chờ nhất là phần bốc thăm may mắn với phần quà hấp dẫn có giá trị là 5 phân vàng 999 và chiếc tủ lạnh trị giá 10 triệu đồng.

CLIP: Khoảnh khắc nữ công nhân nhảy lên sung sướng khi được xướng tên trúng chiếc tủ lạnh 10 triệu đồng

Nữ công nhân Nguyễn Thị Bích Hiếu, bộ phận thí nghiệm đã nhảy lên sung sướng khi mình là người may mắn trúng chiếc tủ lạnh. "Tôi không tin vào mắt mình nữa, không nghĩ đến đây để vui chơi mà còn trúng quà to nữa"- chị Hiếu vui mừng.

Bất ngờ ở phần quà may mắn 5 phân vàng lại thuộc về một người không phải là công nhân công ty Paihong, chị Nguyễn Thị Thùy Dung - chủ nhân may mắn chia sẻ chị là người nhà của công nhân làm việc tại công ty. "Tôi được rủ đến chơi, không ngờ lại trúng vàng, một ngày thật vui và ý nghĩa"- chị Dung nói.

Theo quy định của Ban tổ chức, không chỉ có công nhân trong công ty được tham gia mà người nhà của họ cũng được hòa mình vào chương trình offline, với điều kiện chỉ cần đã đăng ký online trước đó.

Ban tổ chức trao giải nhất và phần bốc thăm may mắn cho người chơi

Kết quả cuộc thi, Đội quán quân của chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc", được nhận giải nhất là 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải.



Ngoài ra, BTC còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Công nhân tham gia phần quay lô tô may mắn, với các phần quà từ ban tổ chức

Ở phần chơi lô tô, người lao động còn được may mắn trúng các phần quà như mỹ phẩm, trà thảo mộc, thực phẩm dinh dưỡng...

Công nhân Hoàng Duy Vũ, bộ phận QC- Công ty Paihong chia sẻ anh rất vui khi được tham gia các hoạt động tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc". "Đến đây mình được vui chơi thỏa thích, bù lại những ngày lao động vất vả tại nhà máy"- anh Vũ bày tỏ.