HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại TPHCM

Huyền Trân

(NLĐO) - Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số".

Chiều 13-4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng đã phối hợp cùng Ban VSTBCPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 tổ chức thăm hỏi 21 Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại TPHCM nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Chương trình do thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng và Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chủ trì.

Ban tổ chức đã chia thành 3 đoàn đến thăm 21 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.

“Chuyến bay màu xanh”: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại TPHCM - Ảnh 1.
Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan.

Tại phường Tân Sơn Nhất, đoàn đại biểu đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan. Tiếp đó đoàn đại biểu cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bê, Nguyễn Thị Ai; các nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Nhu, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Mai…

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công và ông Trần Huy Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác Vietnam Airlines cùng các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai.

ĐỌC THÊM

Ở mỗi điểm đến, đoàn đại biểu đều ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Nhu.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Bích Nga.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cũng bày tỏ niềm xúc động cùng lời cảm ơn sâu sắc khi được Đảng, Nhà nước và các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống đồng thời cảm ơn các đại biểu đã đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà nghĩa tình tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số". Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Dự kiến, ngày 14-4, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra với các hoạt động: Dâng hương nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất và chương trình truyền thông "Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số".

TPHCM Quân khu 7 Bộ Quốc phòng mẹ VNAH nữ Anh hùng LLVT nhân dân nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn chuyến bay màu xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo