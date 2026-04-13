Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại TPHCM

Chiều 13-4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng đã phối hợp cùng Ban VSTBCPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 tổ chức thăm hỏi 21 Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại TPHCM nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Chương trình do thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng và Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chủ trì.

Ban tổ chức đã chia thành 3 đoàn đến thăm 21 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan.

Tại phường Tân Sơn Nhất, đoàn đại biểu đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan. Tiếp đó đoàn đại biểu cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bê, Nguyễn Thị Ai; các nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Nhu, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Mai…

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công và ông Trần Huy Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác Vietnam Airlines cùng các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai.

Ở mỗi điểm đến, đoàn đại biểu đều ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Nhu.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Bích Nga.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cũng bày tỏ niềm xúc động cùng lời cảm ơn sâu sắc khi được Đảng, Nhà nước và các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống đồng thời cảm ơn các đại biểu đã đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh.

Các đại biểu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà nghĩa tình tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

