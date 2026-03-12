Quân khu 7 gặp mặt hơn 800 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác

Ngày 12-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu dự họp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7… cùng hơn 800 đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Ảnh: LÊ TRẦM

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đã thông tin khái quát về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2025; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ cùng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: LÊ TRẦM

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, trong năm 2025, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cạnh đó, thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức cơ quan quân sự gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc mong muốn các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, theo dõi, đóng góp ý kiến, động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.