Quân khu 7 gặp mặt hơn 800 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quân khu 7 gặp mặt hơn 800 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện

Ngày 12-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Quân khu 7 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự họp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7… cùng hơn 800 đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Quân khu 7 - Ảnh 2.

Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Ảnh: LÊ TRẦM

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đã thông tin khái quát về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2025; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ cùng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Lực lượng vũ trang Quân khu 7. 

Quân khu 7 - Ảnh 3.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: LÊ TRẦM

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, trong năm 2025, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cạnh đó, thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức cơ quan quân sự gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc mong muốn các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, theo dõi, đóng góp ý kiến, động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin liên quan

Quân khu 7 chúc Tết Báo Người Lao Động

Quân khu 7 chúc Tết Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao sự gắn kết và công tác phối hợp giữa Quân khu 7 với Báo Người Lao Động thời gian qua

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

(NLĐO) - Sáng 28-12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị quân chính Quân khu 7 năm 2025 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng"

lực lượng vũ trang Quân khu 7 nghỉ hưu quân đội gặp mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo