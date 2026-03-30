Thời sự Chính trị

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7

Thiện An

(NLĐO) - Màn đồng diễn với sự tham gia của 2.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị kết nghĩa

Ngày 30-3, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Chương trình "Đồng diễn nghệ thuật" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2026), 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2026), 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10.3.2017 – 10.3.2026) và 77 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6.3.1949 – 6.3.2026).

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 1.

Chương trình "Đồng diễn nghệ thuật" với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc; là sự kết nối giữa hào khí cha ông, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và bản lĩnh, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng hòa quyện để tạo nên sức mạnh Việt Nam thời đại mới. 

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 2.

Chương trình với sự tham gia của 2.500 người

Thông qua chương trình nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bồi đắp lý tưởng, niềm tin, tự hào, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên dưới cờ Đảng quang vinh ra sức xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển.

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 3.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng, hội tụ sắc màu rực rỡ và khí thế sôi động

Chương trình với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" tiến hành các nội dung: dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn nghệ, biểu diễn múa súng, biểu diễn quyền thuật và đối luyện, trình diễn áo dài, đồng diễn dân vũ. Chương trình với sự tham gia của 2.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị kết nghĩa.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng, hội tụ sắc màu rực rỡ và khí thế sôi động. Trên nền những giai điệu hào hùng mở ra bức tranh nghệ thuật sống động với những bước chân dân vũ đồng diễn nhịp nhàng, mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nổi bật trong đó là hình ảnh người chiến sĩ với những động tác múa súng dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện sự khéo léo, tinh nhuệ và bản lĩnh vững vàng. 

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 4.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 động viên các lực lượng tham gia chương trình

Đan xen là vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của tà áo dài Việt Nam; cùng với đó là những thế võ uyển chuyển mà dũng mãnh, mang đậm hồn cốt và khí phách con người Việt Nam. Tất cả hòa quyện, tạo nên một tổng thể nghệ thuật vừa mềm mại, tinh tế, vừa mạnh mẽ, hào hùng.

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 5.

Chiến sĩ Quân khu 7 tham gia biểu diễn tại chương trình

Chương trình không chỉ tôn vinh sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, mà còn khắc họa sâu sắc tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và bản lĩnh của tuổi trẻ quân đội. 

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7 - Ảnh 6.

Trình diễn áo dài

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên Lực lượng vũ trang Quân khu khẳng định niềm tin son sắt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng" của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 anh hùng.

Đưa công tác tuyên truyền về Quân khu 7 đi vào thực chất

Đưa công tác tuyên truyền về Quân khu 7 đi vào thực chất

(NLĐO) - Trong năm 2025, các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của Quân khu 7

Quân khu 7 gặp mặt hơn 800 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện

Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(NLĐO) - Cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu đắc lực, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Quân khu 7 đồng diễn vững bước dưới cờ đảng đồng diễn nghệ thuật
