Quốc tế

Tham vọng mở dịch vụ chở hàng lên mặt trăng

Huệ Bình

Mục tiêu của kế hoạch là phát triển "nền kinh tế không gian giữa trái đất và mặt trăng"

Sự hợp tác giữa hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và công ty khởi nghiệp vũ trụ ispace có thể giúp thúc đẩy tham vọng tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản trên mặt trăng.

Theo biên bản ghi nhớ được ispace và JAL ký kết, các công ty con của hai bên đã bắt đầu hợp tác từ tháng 11-2025 để xây dựng "hệ thống vận tải và cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động bền vững trong tương lai trên mặt trăng". Mục tiêu của kế hoạch là phát triển "nền kinh tế không gian giữa trái đất và mặt trăng", trong đó một phần quan trọng là thiết lập hoạt động vận chuyển hàng hóa và con người vào không gian thường xuyên.

Giờ đây, JAL dự kiến phối hợp với ispace vận chuyển các vật phẩm mang giá trị di sản văn hóa và dấu ấn hoạt động của con người lên mặt trăng bằng tàu đổ bộ nhằm bảo vệ chúng trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và xung đột trên trái đất. Cụ thể, 2 công ty này hôm 26-5 đã ký thỏa thuận vận chuyển hàng hóa cho sứ mệnh mặt trăng tiếp theo của ispace, dự kiến diễn ra vào năm 2028. Theo hãng tin Kyodo, JAL sẽ bán không gian chứa hàng cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cho phép họ đóng gói và vận chuyển những sản phẩm muốn lưu giữ cho thế hệ tương lai, như đặc sản vùng miền, lên mặt trăng.

Tham vọng mở dịch vụ chở hàng lên mặt trăng - Ảnh 1.

Mô hình của xe tự hành mặt trăng Tenacious và tàu đổ bộ mặt trăng Resilience do Công ty ispace (Nhật Bản) chế tạo. Ảnh: EPA-EFE

JAL cho rằng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, luôn tồn tại nguy cơ những di sản văn hóa quý giá và các giá trị đời sống có thể đột ngột biến mất. Môi trường trên mặt trăng có thể trở thành nơi lưu giữ, bảo vệ những tài sản văn hóa giá trị này cho tới ngày chúng được mở lại bởi các thế hệ tương lai. Dù vậy, đại diện JAL thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như xác định cụ thể vật phẩm nào sẽ được đưa vào thùng chứa, chi phí vận chuyển, khu vực mục tiêu đáp xuống trên mặt trăng…

Bên cạnh đó, theo tờ South China Morning Post, có ý kiến cho rằng dự án của JAL và ispace chỉ là chiêu trò quảng bá hình ảnh, bởi lĩnh vực mới này không có nhiều liên kết với hoạt động của một hãng hàng không. 

