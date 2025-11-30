Tham vọng siêu máy tính của Mexico

Giám đốc Cơ quan Viễn thông và Chuyển đổi số Mexico, ông José Merino, cho biết siêu máy tính Coatlicue mạnh gấp 7 lần siêu máy tính hàng đầu đang được sử dụng trong khu vực. Với công suất 2,3 petaflops (đơn vị đo tốc độ tính toán), siêu máy tính mạnh nhất hiện tại của Mexico có thể thực hiện một triệu tỉ phép tính mỗi giây.

Trong khi đó, công suất của Coatlicue sẽ là 314 petaflops - ông Merino nói với hãng tin AP. Nỗ lực xây dựng Coatlicue sẽ được bắt đầu vào năm tới và hoàn thiện sau 24 tháng, song địa điểm lắp đặt vẫn chưa được quyết định. Chính phủ liên bang sẽ chọn địa điểm vào tháng 1-2026 thông qua quy trình đánh giá liên ngành để xem xét những yếu tố liên quan đến nhu cầu tiêu thụ nước, năng lượng và kết nối. "Dự án này cho phép Mexico nâng cao năng lực khai thác AI và bứt phá giới hạn xử lý dữ liệu" - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh trong buổi họp báo tuần rồi.

Giám đốc Cơ quan Viễn thông và Chuyển đổi số Mexico, ông José Merino, giới thiệu dự án siêu máy tính Coatlicue. Ảnh: CHÍNH PHỦ MEXICO

Với tổng vốn đầu tư lên đến 327 triệu USD, Coatlicue được kỳ vọng giải quyết những thiếu hụt mang tính hệ thống trong năng lực tính toán hiệu năng cao (HPC) của Mexico. Theo ông Merino, những hạn chế hiện tại về xử lý dữ liệu khiến thời gian tính toán bị kéo dài, ảnh hưởng đến phân tích ngân sách, mô hình khí hậu, phòng chống rủi ro và nghiên cứu khoa học. Giới chức trách mong đợi Coatlicue hỗ trợ giải quyết vấn đề trên nhiều lĩnh vực, từ xác định mỏ dầu khí, dự báo thiên tai đến giám sát dịch bệnh và huấn luyện hệ thống AI chuyên ngành cho các cơ quan liên bang.