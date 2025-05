Tham vọng xe tự lái của các công ty Trung Quốc

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 13-5, Baidu đang đàm phán với PostAuto - nhà cung cấp dịch vụ xe buýt trực thuộc Bưu điện Thụy Sĩ - để triển khai dịch vụ robotaxi (taxi tự hành) tại nước này. Nguồn tin tiết lộ thêm Baidu dự định bắt đầu thử nghiệm tại Thụy Sĩ vào cuối năm nay. Ngoài ra, Baidu còn có kế hoạch triển khai Apollo Go ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiếc robotaxi Apollo RT6 của Baidu tại TP Vũ Hán - Trung Quốc Ảnh: BLOOMBERG

Với kế hoạch trên, Baidu đang gia nhập làn sóng ngày càng đông các công ty công nghệ xe tự lái của Trung Quốc mở rộng ra toàn cầu. Là một trong những công ty Trung Quốc tiên phong trong lĩnh vực này, WeRide Inc. hiện hoạt động tại hơn 30 thành phố thuộc 10 quốc gia, bao gồm Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pháp và Singapore… Công ty Uber Technologies Inc đã thiết lập quan hệ đối tác với WeRide cùng 2 công ty Trung Quốc khác là Pony.AI Inc và Momenta Technology Co, với kế hoạch cung cấp dịch vụ robotaxi trên nền tảng của mình tại các thị trường như UAE và châu Âu.

Tại Trung Quốc, Apollo Go đang vận hành một trong những đội xe tự hành lớn nhất, hoạt động ở các thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu và Vũ Hán. Đặc biệt, đội xe lớn nhất của hãng này - gồm hơn 400 chiếc - đang hoạt động tại Vũ Hán. Tuy nhiên, theo trang tin Bloomberg, giới tài xế taxi tại Vũ Hán đang phản ứng mạnh do lo ngại xe tự hành cướp mất công việc của họ.