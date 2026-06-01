Thời sự

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Vẫn còn nhiều thời gian để di dời biệt thự cổ 26 Lê Lợi

Q.Nhật

(NLĐO) - "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư khẳng định việc di dời biệt thự cổ hơn 100 năm có kiến trúc Pháp ở 26 Lê Lợi (TP Huế) dù thêm 20 năm nữa vẫn di dời an toàn.

Ngày 1-6, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TPHCM) đã lên tiếng liên quan đến việc chính quyền TP Huế quyết định tháo dỡ công trình biệt thự Pháp hơn 100 năm tuổi ở 26 Lê Lợi (TP Huế) vì chất lượng công trình không đảm bảo an toàn khi di dời cũng như tiếp tục sử dụng.

Đây là ngôi biệt thự nằm trong khu đất "vàng" rộng gần 10.700 m² vừa được UBND TP Huế có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu đất ven bờ Nam sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền. 

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Biệt thự cổ 26 Lê Lợi để thêm 20 năm nữa vẫn di dời được - Ảnh 1.

Biệt thự cổ 26 Lê Lợi được xây dựng từ thời Pháp, từng là trụ sở làm việc của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP Huế.

Dự án được triển khai trên 2 khu đất số 22 - 24 và 26 - 30A đường Lê Lợi, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí liên quan. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Vào năm 2022, chính quyền TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ) từng đề xuất di dời biệt thự này sang khu đất đối diện, xoay từ mặt tiền đường Lê Lợi sang đường Phạm Hồng Thái, kết nối với tuyến đi bộ ven sông Hương và các thiết chế văn hóa nhằm bảo tồn.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Biệt thự cổ 26 Lê Lợi để thêm 20 năm nữa vẫn di dời được - Ảnh 2.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư khẳng định thêm 20 năm nữa ông vẫn di dời an toàn ngôi biệt thự cổ này.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ đã mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TPHCM) nhiều lần ra khảo sát, nghiên cứu phương án di dời biệt thự này. Sau đó, ông cùng các cộng sự trực tiếp đến hiện trường nhiều lần để đánh giá kết cấu và khả năng dịch chuyển công trình.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Biệt thự cổ 26 Lê Lợi để thêm 20 năm nữa vẫn di dời được - Ảnh 3.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư (giữa) cùng các cộng sự khảo sát kết cấu ngôi biệt thự cổ để đưa ra phương án di dời.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết khoảng 3 năm trước, UBND TP Huế (cũ) đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các sở, ngành liên quan để nghe ông trình bày phương án di dời biệt thự. Tại cuộc họp, vị kỹ sư được mệnh danh là "thần đèn" khẳng định công trình được người Pháp xây dựng với chất lượng tốt, nặng hơn 100 tấn, kết cấu gạch còn vững chắc nên hoàn toàn có thể di dời an toàn đến vị trí như yêu cầu. Mức kinh phí ông đề xuất thời điểm đó là khoảng 2,5 tỉ đồng với tình nghĩa quê hương.

Theo phương án được đưa ra, đơn vị thi công sẽ tiến hành đổ đà, gia cố cột và xẻ tường nhằm cố định toàn bộ kết cấu công trình trước khi di chuyển. Do phía đối diện đường Lê Lợi có nhiều cây cổ thụ, ông Cư đề xuất đưa biệt thự dịch chuyển sang phải, hướng về đường Phạm Hồng Thái khoảng 10 m, sau đó vượt qua đường Lê Lợi về phía sông Hương. Công trình tiếp tục được xoay 90 độ rồi đẩy lùi sát khu vực trụ sở UBND TP Huế cũ tại số 23-25 Lê Lợi.

Tổng cự ly di dời theo tính toán khoảng 96 m, thời gian thực hiện khoảng 90 ngày. Trong quá trình thi công không phải đục, cắt đường nhưng cần phong tỏa một đoạn đường Lê Lợi trong khoảng 5 ngày. Ông Cư cũng đề xuất nâng công trình cao thêm 1 m để tăng tính thẩm mỹ và phù hợp với không gian xung quanh.

Vị "thần đèn" khẳng định với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông có đầy đủ giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình di dời. Các điều khoản hợp đồng sẽ quy định rõ trách nhiệm của đơn vị thi công nếu xảy ra sự cố.

"Rất nhiều công trình cổ có kết cấu yếu hơn như chùa Diệu Đế ở Huế hay cổng chùa Viên Giác ở Hội An 182 năm tôi còn di dời được. Riêng biệt thự cổ 26 Lê Lợi, nếu cứ để nguyên hiện trạng thì thêm 20 năm nữa tôi vẫn có thể di dời được" - ông Nguyễn Văn Cư khẳng định.

(NLĐO) - Căn biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi ở số 26 Lê Lợi từng được chính quyền mời "thần đèn" ra khảo sát để di dời nhưng nay đang xem xét theo phương án khác.

(NLĐO) - Lắng nghe ý kiến người dân, chuyên gia, nhà khoa học, tỉnh Đồng Nai quyết định bảo tồn biệt thự cổ ven sông Đồng Nai "Nhà lầu ông Phủ".

(NLĐO)-Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tính toán tới 3 phương án bảo tồn biệt thự cổ 'nhà lầu ông Phủ' ven sông Đồng Nai và đang phân tích, mổ xẻ để tìm ra phương án phù hợp, tốt nhất

