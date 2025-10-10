HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup

Đông Linh (theo DM, England-football)

(NLĐO) – Không sử dụng các quân bài chủ lực, tuyển Anh vẫn thắng tưng bừng Xứ Wales trong trận giao hữu Alzheimer's Society International tại sân nhà Wembley.

Tận dụng quãng nghỉ giữa các đợt trận vòng loại World Cup khu vực châu Âu, hai đội bóng láng giềng tuyển Anh và Xứ Wales đã gặp nhau tại sân Wembley trong khuôn khổ trận giao hữu quốc tế với mục đích thiện nguyện. Trận cầu được sự bảo trợ của tổ chức Alzheimer's Society International.

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Giới chuyên môn không đánh giá cao Xứ Wales trước "gã khổng lồ" Anh quốc

7.000 khán giả Xứ Wales lọt thỏm giữa cầu trường 70.000 chỗ của sân Wembley nhưng họ mới là những người cổ vũ nhiệt tình nhất trên sân. Các CĐV này khiến chính HLV Thomas Tuchel cảm thấy tự ái, buồn bã bởi chính các khán giả Anh hầu như không cổ vũ cho "Tam sư".

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Tuyển Anh thi đấu cực kỳ nhàn hạ, ghi rất nhiều bàn trước đối thủ yếu

"Sân vận động im lặng đáng sợ. Chúng tôi chẳng nhận được chút năng lượng nào từ người hâm mộ ngoài tiếng reo hò của cổ động viên Xứ Wales dù đội bóng của họ đang bị dẫn bàn. 

Thật đáng buồn bởi tuyển Anh xứng đáng nhận được tình cảm cuồng nhiệt hơn từ người hâm mộ, để các cầu thủ có động lực cống hiến", nhà cầm quân người Đức bức xúc.

Đám đông khán giả không mặn mà với màn trình diễn của "Tam sư" trong khi hàng nghìn người không thể vào sân do hệ thống tàu điện London liên tục lỡ chuyến. Mặc dù vậy, chất lượng chuyên môn của trận đấu không phải quá tệ, nếu không muốn nói đây là màn khởi động tích cực trước trận đấu quan trọng với Latvia sau vài ngày nữa ở vòng loại World Cup.

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Morgan Rogers là mẫu tiền đạo được HLV Thomas Tuchel yêu thích

Cất dàn tiền đạo Harry Kane, Marcus Rashford hay Eberechi Eze trên băng ghế dự bị, tuyển Anh vẫn giành quyền kiểm soát thế trận trước đội khách Xứ Wales. Tỉ số được mở cho Tam sư" ngay ở phút thứ 3 sau tình huống đá phạt góc và Morgan Rogers ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh bằng cú đệm bóng cận thành.

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 4.

Ollie Watkins nhân đôi cách biệt cho "Tam sư"

Tám phút sau, Ollie Watkins trong lần hiếm hoi đá chính thay Harry Kane, đã ghi dấu ấn với bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, đồng đội tại Aston Villa là Morgan Rogers sắm vai trò kiến tạo, trao cơ hội cho Watkins.

Sau khi bị từ chối một cơ hội, Bukayo Saka đột phá từ rìa vòng cấm rồi tung cú sút xoáy vào góc cao khung thành, nâng tỉ số lên 3-0 khi trận đấu chỉ vừa bắt đầu được 20 phút.

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 5.

Bukayo Saka trở lại sau chấn thương và tỏa sáng

Dẫn trước ba bàn khá sớm, tuyển Anh bắt đầu thi đấu thong dong nhưng vẫn không cho Xứ Wales cơ hội vùng lên. Theo thống kê, "Tam sư" kiểm soát bóng 64%, tung ra 17 cú dứt điểm cả trận (5 lần trúng đích).Thậm chí nếu may mắn, họ có thể ghi thêm nhiều bàn hơn.

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup - Ảnh 6.

Tuyển Anh tập trung cao độ cho chiến dịch vòng loại World Cup

Chung cuộc, tuyển Anh giành chiến thắng 3-0, nối dài chuỗi trận ấn tượng dưới quyền dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel và hướng tới một đoạn kết hoàn hảo cho chiến dịch vòng loại World Cup.

