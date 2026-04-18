Thắng ngược U17 Thái Lan, U17 Lào vào bán kết, tiễn đối thủ về nước

Trước lượt đấu chiều nay (18-4), U17 Thái Lan rơi vào thế buộc phải thắng sau thất bại bất ngờ trước U17 Myanmar. Tuy nhiên, “bầy voi chiến” lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua ngược trước U17 Lào và sớm dừng bước từ vòng bảng.

Trận đấu này diễn ra hấp dẫn từ những phút đầu khi hai đội chủ động chơi tấn công. U17 Thái Lan là đội có bàn mở tỉ số ở phút 15 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Viphusit vào góc cao khung thành.

Dù vậy, bước sang hiệp 2, U17 Lào đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 54, Anoulak tận dụng tình huống đá phạt để đưa trận đấu về vạch xuất phát khi thủ môn Thái Lan xử lý thiếu chắc chắn.





Đến phút 66, U17 Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn 2-1, sau pha dứt điểm cận thành của Kouakouu, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Chỉ 5 phút sau, U17 Lào dần hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Phút 72, Sisombat ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống đối mặt. Đến phút 77, chính cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm góc gần, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ Triệu voi.

Những phút còn lại, U17 Thái Lan dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đối phương.

Với kết quả này, U17 Lào dẫn đầu bảng B với 7 điểm và giành vé vào bán kết, trong khi U17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng khi đứng thứ 3 với chỉ 3 điểm, tạo nên kết cục gây thất vọng lớn cho nền bóng đá trẻ xứ chùa vàng.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Myanmar để thua 1-2 trước U17 Philippines và cũng không thể đi tiếp.

