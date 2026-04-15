HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam “lột xác” dưới thời HLV Cristiano Roland

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Ở trận ra quân Giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Malaysia.

Thi đấu như một hệ thống

Không chỉ áp đảo về mặt tỉ số, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng cho thấy diện mạo trưởng thành hơn. Dưới thời nhà cầm quân người Brazil, những "chiến binh sao vàng" thi đấu như một hệ thống được tính toán hoàn hảo.

U17 Việt Nam “lột xác” dưới thời HLV Cristiano Roland - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (phải) thắng đậm Malaysia ở trận ra quân Giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM)

Họ luân chuyển bóng bài bản từ tuyến dưới, vượt qua trung tuyến trước khi triển khai ra 2 biên hoặc đẩy thẳng vào trung lộ. Sự mạch lạc này tạo cơ hội cho toàn đội tỏa sáng, đồng thời mở ra nhiều phương án tấn công đa dạng.

TIN LIÊN QUAN

Quan trọng hơn, U17 Việt Nam không tấn công một cách vội vã mà chỉ tăng tốc khi cần thiết.

Đây là điều hiếm thấy ở cấp độ U17, nơi mà nhiều đội bóng vẫn còn phụ thuộc vào thể lực và sự bùng nổ cá nhân.

Hướng tới vé World Cup

Ở lượt trận thứ 2, đoàn quân HLV Cristiano Roland chạm trán U17 Timor-Leste (lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-4). Kể từ trận thua 1-2 trước Timor-Leste ở Giải U16 Đông Nam Á 2010 (hiện là Giải U17 Đông Nam Á), Việt Nam bất bại ở cả 6 lần gặp đại diện này.

U17 Việt Nam “lột xác” dưới thời HLV Cristiano Roland - Ảnh 2.

U17 Indonesia (áo trắng) tạo địa chấn khi thắng Hàn Quốc ở Giải U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC)

Một chiến thắng sẽ giúp những "chiến binh sao vàng" nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết khu vực. Dù vậy, cuộc đối đầu Indonesia ở lượt cuối mới là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng lần đầu dự World Cup của U17 Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Tại Giải U17 châu Á 2025, đại diện xứ vạn đảo gây tiếng vang lớn khi vượt qua Hàn Quốc để dẫn đầu bảng C. So với Malaysia và Timor-Leste, U17 Indonesia cũng là thử thách lớn hơn dành cho U17 Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Trong 10 năm trở lại đây, những "chiến binh sao vàng" chưa từng thắng đội bóng này ở cấp độ U16/U17.

U17 Việt Nam “lột xác” dưới thời HLV Cristiano Roland - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng A tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 sau lượt trận đầu tiên (Ảnh: VFF)

Trong bối cảnh Giải U17 Đông Nam Á 2026 là bước đệm quan trọng để hướng tới vé World Cup, kết quả tích cực trước U17 Indonesia từng 2 lần dự Cúp Thế giới liên tiếp sẽ mang lại sự tự tin cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở Giải U17 châu Á 2026 khởi tranh vào ngày 7-5 tới.

Sân chơi khu vực năm nay có 12 đội tham gia, chia thành 3 bảng. Đội dẫn đầu mỗi bảng cùng đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Nếu thắng đại diện xứ vạn đảo ở lượt cuối bảng A, U17 Việt Nam giành vé đi tiếp bất chấp cục diện ở 2 bảng đấu còn lại.


Đông Nam Á U17 Việt Nam U17 Indonesia HLV Cristiano Roland Giải U17 Đông Nam Á 2026 U17 Timor-Leste
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo