Một đêm kinh hoàng đối với West Ham và HLV Graham Potter với cuộc đón tiếp Chelsea tại London Stadium ở trận đấu sớm nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh rạng sáng 23-8.

"The Blues" tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở mùa giải mới với việc thiếu vắng ngôi sao chủ lực Cole Palmer nhưng đồng đội của anh đã làm thay quá tốt nhiệm vụ ghi bàn ở trận derby thủ đô theo cách không tưởng.



Lucas Paqueta gieo hy vọng bằng cú sút xa mở tỉ số trận đấu phút thứ 6

Bóng lăn được 6 phút, West Ham đã có bàn mở tỉ số bằng cú sút xa ngoạn mục của Lucas Paqueta. Bàn thắng sớm mở ra bao hy vọng cho đội chủ nhà nhưng mọi thứ không như dự tính của West Ham khi cục diện trận đấu xoay chuyển quá nhanh.

Joao Pedro ghi bàn đầu tiên cho Chelsea ở mùa giải mới

Chỉ 10 phút sau, Chelsea đáp trả bằng một pha đánh đầu chính xác của Joao Pedro để gỡ hòa rất ấn tượng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới của Chelsea sau trận hòa không bàn thắng vòng đấu mở màn với Crystal Palace hồi tuần trước.

Pedro Neto ghi bàn cho đội khách

Chủ nhà mừng hụt ở phút 17 khi Fullkrug sút tung lưới Chelsea, nhưng Todibo đã việt vị ở pha bóng trước đó. Đó là cơ hội cuối cùng của West Ham ở hiệp 1, phần còn lại hoàn toàn dành cho Chelsea: Phút 23, chính Paqueta làm mất bóng và Joao Pedro tạt vào cho Pedro Neto băng cắt đệm bóng cận thành.

Enzo Fernandez tạo cách biệt hai bàn cho Chelsea

Một pha phối hợp sắc bén giữa Estevao Willian, cầu thủ 18 tuổi được đá chính thay cho Cole Palmer vào phút chót, đã tạo điều kiện cho Enzo Fernandez lập siêu phẩm nâng tỉ số lên 3–1 ở phút 34. Tỉ số 3-1 của hiệp một khiến đám đông cổ động viên chủ nhà West Ham choáng váng.

Moises Caicedo ghi bàn ở lần ra sân thứ 100 cho Chelsea

West Ham chuyển sang đá 4 hậu vệ đầu hiệp hai nhưng mọi sự thay đổi đều vô ích. Phút 54, thủ môn Hermansen đấm bóng không tốt trong một pha phạt góc và Moises Caicedo nhanh chân sút bồi nâng lên 4-1 cho Chelsea.

Phút 58, thêm một quả phạt góc khác được chuyển thành bàn thắng cho Chelsea khi Joao Pedro đánh đầu chuyền bóng cho Chalobah đá nối cận thành.

Hậu vệ Trevor Chalobah cũng tranh thủ lập công

Cổ động viên West Ham phản ứng dữ dội sau khi trận đấu kết thúc. Thất bại 1–5 nối dài chuỗi ngày khó khăn cho Graham Potter và đội bóng dưới quyền. Lần đầu tiên trong lịch sử West Ham, họ khởi đầu mùa giải bằng việc để thủng lưới tám lần chỉ sau hai trận.

Sức mạnh tấn công của Chelsea thực sự đáng sợ

Chelsea, trong khi đó, tỏ rõ sự hiệu quả trong cả chiến thuật lẫn chất lượng nhân sự. Estevao Willian không chỉ chứng tỏ tiềm năng qua tốc độ, kỹ thuật mà còn là nhân tố kiến tạo đỉnh cao, thậm chí là cầu thủ trẻ nhất kiến tạo bàn thắng ngay lần đầu được đá chính tại Premier League.

Chiều sâu đội hình và sự thăng hoa về chiến thuật, hiệu quả trong lối chơi được dự báo sẽ giúp Chelsea bay cao ở mùa giải năm nay.