HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Đội khách không dễ bị bắt nạt

Trung Dũng

(NLĐO) - Sân Stamford Bridge chứng màn so tài nảy lửa khi Chelsea và Crystal Palace chạm trán nhau trong trận derby London vào 20 giờ hôm nay, 17-8.


Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Quyền lực Stamford Bridge - Ảnh 1.

Hậu vệ Cucurella (phải, Chelsea) tranh bóng với tiền đạo Crystal Palace

Chelsea đã thi đấu xuất sắc để giành chức vô địch Club World Cup vào tháng trước và với màn trình diễn khá tốt ở hai chiến thắng giao hữu liên tiếp trước Bayer Leverkusen (2-0) và AC Milan (4-1), 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới là điều đáng cân nhắc. 

Chạy đà tốt và tân binh hòa nhập nhanh cùng Chelsea

Cần lưu ý rằng những cái tên như Joao Pedro, Liam Delap, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Darrio Essugo, Estevao, Mamadou Sarr và Kendry Paez đã gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và điều thú vị là họ đều hòa nhập nhanh và thể hiện được vai trò của mình. Yếu tố đó mang đến cho Chelsea một sức mạnh đáng nể và khó bị bắt bài.

Phía bên kia, Đại bàng đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng Liverpool tại Community Shield. Tuy nhiên, Palace đã để thua 8 trong 9 lần gặp Chelsea trước đó tại Stamford Bridge. Đó có lẽ là lý do chính khiến giới chuyên môn đặt niềm tin vào đội bóng của Enzo Maresca. Cả Eddie Nketiah, Cheick Doucoure và Matheus Franca đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi tuyển thủ Nhật Bản Daichi Kamada nhiều khả năng không ra sân cho đội khách.

Dự đoán: Chelsea - Crystal Palace 3-1

Đối đầu trực tiếp: 2 lần gần nhất Chelsea đều không thắng

04-1-2025 Crystal Palace - Chelsea 1-1

01-9-2024 Chelsea - Crystal Palace 1-1

12-2-2024 Crystal Palace – Chelsea 1-3

27-12-2023 Chelsea - Crystal Palace 2-1

15-1-2023 Chelsea - Crystal Palace 1-0

01-10-2022 Crystal Palace - Chelsea 1-2

19-2-2022 Crystal Palace - Chelsea 0-1

14-8-2021 Chelsea - Crystal Palace 3-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

17/08 20:00

Chelsea - Crystal Palace

1.925

0 : 1

1.95

1.90

2 3/4

1.95

17/08 20:00

Chelsea - Crystal Palace

2.05

0 : 1

1.825

1.80

2 3/4

2.05

17/08 20:00

Chelsea - Crystal Palace

2.00

0 : 1

1.90

2.00

3

1.90

Chelsea vốn thắng Crystal Palace như cơm bữa nhưng 2 lần gặp ở mùa qua, tỉ sồ đều là hòa 1-1. Đó là lý do nhiều người vội đặt vào cửa dưới khi thị trường niêm yết tỉ lệ Chelsea chấp đến 1 trái, cho lựa. Đến sáng nay, giá của của Chelsea đang tăng lên, cho thấy thị trường đang đổ nhẹ vào cửa dưới. Chọn chủ nhà vui hơn vì Chelsea vốn đã quen thắng ở Stamford Bridge.

Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Quyền lực Stamford Bridge - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Quyền lực Stamford Bridge - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 2-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc tỉ số 1-1 cũng có giá 8.3 (vì 2 lần gặp gần nhất đều ra tỉ số này). Giới thích chơi đoán tỉ số nghiêng về chiến thắng cho chủ nhà khi 1-0 và 2-0 đều có già đặt 1 ăn 9.2, còn 3-0 và 3-1 đồng giá 12. Người ta cũng dự báo trận đấu sẽ có bàn tha81nbg nên tỉ số 0-0 ế hàng với giá đặt 1 ăn đến 18, trong lúc 2-2 ăn chỉ 15.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao

(NLĐO) - Wolverhampton sẽ cố gắng tránh một trận thua đậm khi tiếp đón Manchester City trên sân Molineux trong trận đấu muộn, lúc 23 giờ 30 ngày thứ Bảy, 16-8.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe

(NLĐO) - Sân Villa Park sẽ chật kín khán giả khi Aston Villa tiếp Newcastle United ở vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, 16-8.

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield

(NLĐO) - Liverpool khởi động Premier League bằng trận đối đầu với Bournemouth trên sân nhà Anfield vào tối thứ Sáu (15-8).

Chelsea Crystal Palace
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo