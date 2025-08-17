



Hậu vệ Cucurella (phải, Chelsea) tranh bóng với tiền đạo Crystal Palace

Chelsea đã thi đấu xuất sắc để giành chức vô địch Club World Cup vào tháng trước và với màn trình diễn khá tốt ở hai chiến thắng giao hữu liên tiếp trước Bayer Leverkusen (2-0) và AC Milan (4-1), 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới là điều đáng cân nhắc.

Chạy đà tốt và tân binh hòa nhập nhanh cùng Chelsea

Cần lưu ý rằng những cái tên như Joao Pedro, Liam Delap, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Darrio Essugo, Estevao, Mamadou Sarr và Kendry Paez đã gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và điều thú vị là họ đều hòa nhập nhanh và thể hiện được vai trò của mình. Yếu tố đó mang đến cho Chelsea một sức mạnh đáng nể và khó bị bắt bài.

Phía bên kia, Đại bàng đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng Liverpool tại Community Shield. Tuy nhiên, Palace đã để thua 8 trong 9 lần gặp Chelsea trước đó tại Stamford Bridge. Đó có lẽ là lý do chính khiến giới chuyên môn đặt niềm tin vào đội bóng của Enzo Maresca. Cả Eddie Nketiah, Cheick Doucoure và Matheus Franca đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi tuyển thủ Nhật Bản Daichi Kamada nhiều khả năng không ra sân cho đội khách.

Dự đoán: Chelsea - Crystal Palace 3-1

Đối đầu trực tiếp: 2 lần gần nhất Chelsea đều không thắng

04-1-2025 Crystal Palace - Chelsea 1-1

01-9-2024 Chelsea - Crystal Palace 1-1

12-2-2024 Crystal Palace – Chelsea 1-3

27-12-2023 Chelsea - Crystal Palace 2-1

15-1-2023 Chelsea - Crystal Palace 1-0

01-10-2022 Crystal Palace - Chelsea 1-2

19-2-2022 Crystal Palace - Chelsea 0-1

14-8-2021 Chelsea - Crystal Palace 3-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 17/08 20:00 Chelsea - Crystal Palace 1.925 0 : 1 1.95 1.90 2 3/4 1.95

Chelsea vốn thắng Crystal Palace như cơm bữa nhưng 2 lần gặp ở mùa qua, tỉ sồ đều là hòa 1-1. Đó là lý do nhiều người vội đặt vào cửa dưới khi thị trường niêm yết tỉ lệ Chelsea chấp đến 1 trái, cho lựa. Đến sáng nay, giá của của Chelsea đang tăng lên, cho thấy thị trường đang đổ nhẹ vào cửa dưới. Chọn chủ nhà vui hơn vì Chelsea vốn đã quen thắng ở Stamford Bridge.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 2-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc tỉ số 1-1 cũng có giá 8.3 (vì 2 lần gặp gần nhất đều ra tỉ số này). Giới thích chơi đoán tỉ số nghiêng về chiến thắng cho chủ nhà khi 1-0 và 2-0 đều có già đặt 1 ăn 9.2, còn 3-0 và 3-1 đồng giá 12. Người ta cũng dự báo trận đấu sẽ có bàn tha81nbg nên tỉ số 0-0 ế hàng với giá đặt 1 ăn đến 18, trong lúc 2-2 ăn chỉ 15.



