Thời sự

Thành công đến từ đồng thuận

HOÀNG DUNG - HẢI ĐƯỜNG

Hai trong nhiều điểm sáng về giải phóng mặt bằng chứng minh tính quyết liệt nhưng chân thành của chính quyền cùng đồng lòng từ người dân sẽ tạo kết quả tốt

Với tinh thần "quyết liệt, thần tốc nhưng thấu tình đạt lý", chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang có những chuyển động mạnh mẽ trong thực hiện 21 dự án trọng điểm phục vụ cho sự kiện quốc tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Ưu tiên tối đa công tác đối thoại

Các dự án phục vụ APEC 2027 gồm xây dựng Hồ nước Cửa Cạn, Hồ nước Dương Đông 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà Biểu diễn đa năng APEC, đường ĐT.975, đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc... Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô; Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang thi công nhiều hạng mục then chốt.

Trong bối cảnh chạy đua với thời gian, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định như "phép thử". Số liệu thống kê mới nhất cho thấy với 74 quyết định được ban hành, chính quyền địa phương ưu tiên tối đa cho công tác đối thoại và thuyết phục. Nỗ lực và kiên trì này mang lại kết quả ấn tượng khi 53 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng thông qua vận động, chiếm hơn 78% tổng số hồ sơ cần xử lý.

Thành công đến từ đồng thuận - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027. Ảnh: HOÀNG DUNG

Thành quả của nỗ lực và kiên trì trên, theo nhiều người dân, đến từ việc lãnh đạo đặc khu miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tại những nơi xác định "điểm nóng" như dự án đường ĐT.975, khu tái định cư (TĐC) An Thới. Phương châm "gần dân, sát dân" được triển khai triệt để qua những cuộc gặp gỡ không kể giờ giấc, có khi kéo dài tận đêm khuya tại nhà dân hay quán cà phê để lắng nghe từng tâm tư, nguyện vọng.

Chân thành

Nhiều người dân khi được hỏi đã cho hay chính sự chân thành, thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn giúp chính sách bồi thường, hỗ trợ chạm đến sự đồng thuận cao nhất của bà con.

Ông Lê Quốc Phong, ngụ khu phố 7 An Thới, kể lãnh đạo đặc khu xuống tận nơi lắng nghe ý kiến. Những hộ gia đình nào khó khăn thì các bộ phận liên quan được chỉ đạo hỗ trợ 20 triệu đồng để sớm di dời, giao mặt bằng. "Chính vì thế, chúng tôi vui vẻ ký nhận và di dời, giao đất lại cho nhà nước thực hiện khu TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án liên quan APEC" - ông Phong nói.

Thành công đến từ đồng thuận - Ảnh 2.

Ngành chức năng thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Bình, một người dân khác, cảm nhận sự cầu thị khi chính quyền địa phương đến vận động bàn giao mặt bằng xây dựng khu TĐC. Nghe được những phân tích hợp lý, nhất là vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển, ông đã động viên vợ con sớm đồng ý.

Về phía ngành chức năng, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thông tin với sự tham gia quyết liệt của hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền vận động người dân giao mặt bằng đúng thời hạn mang lại hiệu quả rõ rệt, bà con đồng thuận rất cao.

"UBND đặc khu Phú Quốc đang nỗ lực tối đa trong việc đề xuất các cơ chế hỗ trợ đặc thù, như giao đất ở không qua đấu giá cho các hộ thực sự khó khăn, nhằm bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn sau khi di dời" - ông Khoa nói thêm.

Sớm mang lại cuộc sống tốt

Một điểm sáng về GPMB nữa là dự án thành phần 4 cao tốc TP HCM - Mộc Bài, đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết thông qua công tác tuyên truyền vận động một cách xuyên suốt, đến nay, 2.899/3.135 tỉ đồng tiền GPMB được chi trả, đạt tỉ lệ 92,46%. Mặt bằng đã có tại 24,55/26,34 km, tương ứng 93% chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh.

Ghi nhận tại đặc khu Phú Quốc cho thấy đường ĐT.975 đạt trên 90% diện tích bàn giao; khu tái định cư Hồ Suối Lớn hoàn thành 100% công tác đo đạc. Đặc biệt, khu tái định cư An Thới gần 24 ha với 496 hộ dân bị ảnh hưởng… những nút thắt quan trọng đang được tháo gỡ.

Để sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng, các khu TĐC được triển khai xuyên suốt. Trong đó, khu TĐC Gò Dầu với 169 nền đã hoàn tất, khu TĐC kênh Đìa Xù sẵn sàng bàn giao nền, khu TĐC Hưng Thuận đạt 85% khối lượng.

Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 dài trên 50 km, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) với vốn đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua TP HCM dài 24,6 km; đoạn qua Tây Ninh dài 26,34 km, đi qua các phường, xã như An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu, Phước Thạnh và Bến Cầu… Tại TP HCM, công tác mặt bằng được ráo riết triển khai với những bước đi thuận tình, hợp lý. 

