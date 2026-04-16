Thời sự

UBND TPHCM duyệt 7.050 tỉ đồng làm Vành đai 4 qua Củ Chi

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM duyệt dự án hơn 7.050 tỉ đồng giải phóng mặt bằng đoạn Vành đai 4 dài 15,69 km qua Củ Chi, dự kiến hoàn thành và khai thác năm 2029.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án thành phần 1-3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, với tổng mức đầu tư 7.050 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TPHCM, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai.

UBND TPHCM duyệt 7.050 tỉ đồng làm Vành đai 4 qua Củ Chi - Ảnh 1.

TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 1-3 thuộc dự án đường Vành đai 4

Theo quyết định, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa bàn xã Nhuận Đức và xã Tân An Hội, có chiều dài khoảng 15,69 km.

Điểm đầu tại Km112+464, ranh giới phường Tây Nam và xã Nhuận Đức; điểm cuối tại Km128+153, giáp xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) tại khu vực kênh Thầy Cai.

Phạm vi sử dụng đất khoảng 207,43 ha. Thành phố dự kiến có khoảng 1.495 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 227 trường hợp phải bố trí tái định cư.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm đường bên dọc hai bên tuyến cao tốc, đường gom dân sinh, cầu vượt rạch Bến Mương, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông, cây xanh.

Ở giai đoạn 1, đường bên sẽ được xây dựng mỗi bên 2 làn xe, vận tốc thiết kế 50 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ hình thành đường song hành hai bên tuyến với quy mô tối thiểu 2 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Một hạng mục đáng chú ý là cầu vượt rạch Bến Mương tại Km120+300. Trong đó, cầu bên phải dài khoảng 71,2 m; cầu bên trái dài khoảng 408,2 m, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông khu vực và đồng bộ với tuyến chính.

Trong cơ cấu tổng vốn đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm lớn nhất với hơn 5.223 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.063 tỉ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác.

TPHCM xác định dự án có vai trò quan trọng trong việc tạo mặt bằng sạch để triển khai toàn tuyến Vành đai 4, đồng thời mở ra trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị với cảng biển, cảng hàng không; tăng liên kết vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TPHCM và tạo dư địa phát triển đô thị mới dọc hành lang tuyến.

Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2025, triển khai trong giai đoạn 2025-2029 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

UBND TPHCM giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp triển khai, đẩy nhanh công tác bồi thường, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

TPHCM bố trí 284 nền tái định cư cho Vành đai 4

(NLĐO) - TPHCM phân bổ 284 nền đất tái định cư từ quỹ tài sản công, phục vụ dự án đường Vành đai 4 tại phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.

6 khu tái định cư Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh triển khai ra sao?

(NLĐO) - Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km.

Đường Vành đai 4 TP HCM: Nỗ lực tiến độ, chu đáo công tác an cư

Khi hoàn thành, đường Vành đai TP HCM được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới về công nghiệp, logistics và đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TPHCM vành đai 4 Củ Chi đường Vành đai 4 Vành đai 4 qua Củ Chi
