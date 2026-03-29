Giáo dục

Thành công lớn nhất là trở thành niềm tự hào của cha mẹ

Huế Xuân

(NLĐO)- Hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp không chỉ gói gọn trong tấm bằng trên tay các tân khoa, mà còn rõ nét qua những nụ cười của phụ huynh trên sân khấu.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, diễn ra vào ngày 28-3, đã để lại những hình ảnh đầy xúc động. Khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp, không chỉ có niềm vui của sinh viên mà còn sự hiện diện của cha mẹ – những người đã âm thầm hy sinh, gửi gắm niềm tin để cùng con viết nên cái kết đẹp cho hành trình ba năm đèn sách.

Thành công lớn nhất là trở thành tự hào của cha mẹ - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tân kỹ sư Phạm Ngọc Tiến Phát cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp

Thành công lớn nhất là trở thành tự hào của cha mẹ - Ảnh 2.

Bức ảnh ngày tốt nghiệp trọn vẹn hơn khi có sự xuất hiện của gia đình

Chia sẻ với sinh viên tại buổi lễ, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, nhấn mạnh trong một thế giới đang biến đổi từng ngày bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế toàn cầu, giá trị của mỗi cá nhân không nằm ở khối lượng kiến thức hiện có, mà ở tinh thần sẵn sàng tiếp tục học hỏi.

"Tấm bằng tốt nghiệp không phải là đích đến. Tấm bằng chỉ là tấm vé để các em bước vào cuộc đời" - TS Phúc khẳng định.

Khi TS Phúc nhắc đến công ơn của các bậc phụ huynh – những người đã âm thầm hy sinh để con cái có được thành quả hôm nay, nhiều đôi mắt đã rưng rưng.

"Có thể hôm nay cha mẹ không nói nhiều, nhưng trong lòng họ đang tràn đầy niềm tự hào. Thầy mong rằng, dù sau này các em thành công đến đâu, hãy luôn nhớ về gia đình. Thành công lớn nhất của một con người không phải là tiền bạc, mà là trở thành niềm tự hào lớn đối với cha mẹ mình" - TS Phúc nhắn nhủ.

Thành công lớn nhất là trở thành tự hào của cha mẹ - Ảnh 3.

Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 500 tân cử nhân, kỹ sư thực hành

Thành công lớn nhất là trở thành tự hào của cha mẹ - Ảnh 4.

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức lễ ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và có cơ hội làm việc sớm.

Thành công lớn nhất là trở thành tự hào của cha mẹ - Ảnh 5.

Khoảnh khắc hạnh phúc của sinh viên sau 3 năm đèn sách, nỗ lực

Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường hi vọng tất cả sinh viên khi tốt nghiệp sống có trách nhiệm với xã hội và đất nước, có đạo đức nghề nghiệp và trở thành một người tử tế.

Ngoài ra, để tiếp sức cho sinh viên, nhà trường đã kết nối với hơn 40 doanh nghiệp và tập đoàn tham gia tuyển dụng trực tiếp ngay tại lễ tốt nghiệp, đảm bảo cơ hội việc làm ngay lập tức cho các em.

sinh viên tốt nghiệp cha mẹ tự hào khoảnh khắc xúc động cao đẳng bách khoa sài gòn cử nhân thực hành
