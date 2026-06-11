Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng

Không chỉ đồng hành trên sân khấu, nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ - doanh nhân Bích Thủy còn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và quảng bá các sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn đến với công chúng. Sự gắn bó của hai nữ nghệ sĩ đã góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn từ các tình khúc mang đậm hồn quê Nam Bộ.

Hành trình chung vì di sản âm nhạc Bắc Sơn

Trong đời sống âm nhạc hôm nay, những ca khúc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn vẫn giữ được sức sống riêng bởi chất mộc mạc, chân tình và đậm đà bản sắc dân tộc. Để những giai điệu ấy tiếp tục đến với khán giả nhiều thế hệ, bên cạnh nỗ lực của gia đình cố nhạc sĩ còn có sự chung tay của nhiều nghệ sĩ tâm huyết.

Trong số đó, nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ - doanh nhân Bích Thủy là hai gương mặt luôn sát cánh trong nhiều hoạt động nghệ thuật ý nghĩa.

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng

Thanh Hằng bền bỉ đồng hành cùng đoàn "Tình ca Bắc Sơn"

Chia sẻ về người nghệ sĩ luôn đồng hành cùng gia đình mình trong hành trình gìn giữ di sản âm nhạc của cha, nghệ sĩ Bích Thủy xúc động nói: "Chị hai Thanh Hằng vẫn cùng với đoàn văn nghệ 'Tình ca Bắc Sơn' biểu diễn trên mọi nẻo đường từ đi diễn các chương trình thiện nguyện đến hội thoại cùng nông dân. Chị còn tham gia thu hình các nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn. Có khi một ngày làm 3 việc không mệt mỏi để quảng bá những sáng tác của cha tôi đến với công chúng".

Theo Bích Thủy, sự nhiệt huyết của Thanh Hằng đã trở thành nguồn động viên lớn đối với những người đang chung tay giữ gìn và lan tỏa các sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn. Dù ở chương trình nghệ thuật lớn hay những chuyến đi phục vụ cộng đồng, nữ nghệ sĩ luôn mang theo tinh thần trách nhiệm và tình yêu đặc biệt dành cho các ca khúc của ông.

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng và Bình Chinh trong tiểu phẩm nói về nhà nông

Niềm tự hào khi hát những ca khúc của Bắc Sơn

Với Thanh Hằng, việc thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của một người nghệ sĩ được góp phần gìn giữ những giá trị đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Theo nghệ sĩ Thanh Hằng, âm nhạc của Bắc Sơn có sức sống lâu bền bởi xuất phát từ tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó cũng là lý do khiến bà luôn sẵn sàng tham gia các chương trình biểu diễn, thu âm và quảng bá những tác phẩm của ông.

Nghệ sĩ Thanh Hằng, Bích Thủy trong chương trình nói về nhà nông

Bích Thủy tiếp nối tâm nguyện của người cha

Là con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, Bích Thủy luôn xem việc gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc của cha là một sứ mệnh đầy ý nghĩa. Những năm qua, chị đã dành nhiều thời gian tổ chức các chương trình nghệ thuật, thực hiện các dự án ghi hình và kết nối đội ngũ nghệ sĩ yêu mến âm nhạc Bắc Sơn.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của Thanh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp những ca khúc quen thuộc tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.

MV Em đi trên cỏ non của Thanh Hằng, Bích Thủy

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Điều đáng quý ở Thanh Hằng và Bích Thủy là họ không chỉ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng mà còn mang âm nhạc đến với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và các chương trình hướng về người dân ở nhiều địa phương.

Từ những chuyến đi ấy, các tình khúc của Bắc Sơn không chỉ được cất lên như những tác phẩm nghệ thuật mà còn trở thành nhịp cầu kết nối tình người, khơi gợi tình yêu quê hương và lòng trân trọng những giá trị truyền thống.

Sự đồng hành của Thanh Hằng và Bích Thủy vì thế không chỉ là câu chuyện của hai nghệ sĩ cùng chung niềm đam mê âm nhạc, mà còn là hành trình gìn giữ một di sản văn hóa giàu bản sắc.