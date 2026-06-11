Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nghệ sĩ Thanh Hằng, Bích Thủy đã là đại sứ của âm nhạc Bắc Sơn từ nhiều năm qua, được công chúng yêu mến

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng

Không chỉ đồng hành trên sân khấu, nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ - doanh nhân Bích Thủy còn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và quảng bá các sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn đến với công chúng. Sự gắn bó của hai nữ nghệ sĩ đã góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn từ các tình khúc mang đậm hồn quê Nam Bộ.

Hành trình chung vì di sản âm nhạc Bắc Sơn

Trong đời sống âm nhạc hôm nay, những ca khúc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn vẫn giữ được sức sống riêng bởi chất mộc mạc, chân tình và đậm đà bản sắc dân tộc. Để những giai điệu ấy tiếp tục đến với khán giả nhiều thế hệ, bên cạnh nỗ lực của gia đình cố nhạc sĩ còn có sự chung tay của nhiều nghệ sĩ tâm huyết.

Trong số đó, nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ - doanh nhân Bích Thủy là hai gương mặt luôn sát cánh trong nhiều hoạt động nghệ thuật ý nghĩa. 

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng

Thanh Hằng bền bỉ đồng hành cùng đoàn "Tình ca Bắc Sơn"

Chia sẻ về người nghệ sĩ luôn đồng hành cùng gia đình mình trong hành trình gìn giữ di sản âm nhạc của cha, nghệ sĩ Bích Thủy xúc động nói: "Chị hai Thanh Hằng vẫn cùng với đoàn văn nghệ 'Tình ca Bắc Sơn' biểu diễn trên mọi nẻo đường từ đi diễn các chương trình thiện nguyện đến hội thoại cùng nông dân. Chị còn tham gia thu hình các nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn. Có khi một ngày làm 3 việc không mệt mỏi để quảng bá những sáng tác của cha tôi đến với công chúng".

Theo Bích Thủy, sự nhiệt huyết của Thanh Hằng đã trở thành nguồn động viên lớn đối với những người đang chung tay giữ gìn và lan tỏa các sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn. Dù ở chương trình nghệ thuật lớn hay những chuyến đi phục vụ cộng đồng, nữ nghệ sĩ luôn mang theo tinh thần trách nhiệm và tình yêu đặc biệt dành cho các ca khúc của ông.

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bích Thủy, Thanh Hằng và Bình Chinh trong tiểu phẩm nói về nhà nông

Niềm tự hào khi hát những ca khúc của Bắc Sơn

Với Thanh Hằng, việc thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của một người nghệ sĩ được góp phần gìn giữ những giá trị đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Theo nghệ sĩ Thanh Hằng, âm nhạc của Bắc Sơn có sức sống lâu bền bởi xuất phát từ tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó cũng là lý do khiến bà luôn sẵn sàng tham gia các chương trình biểu diễn, thu âm và quảng bá những tác phẩm của ông.

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thanh Hằng, Bích Thủy trong chương trình nói về nhà nông

Bích Thủy tiếp nối tâm nguyện của người cha

Là con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, Bích Thủy luôn xem việc gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc của cha là một sứ mệnh đầy ý nghĩa. Những năm qua, chị đã dành nhiều thời gian tổ chức các chương trình nghệ thuật, thực hiện các dự án ghi hình và kết nối đội ngũ nghệ sĩ yêu mến âm nhạc Bắc Sơn.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của Thanh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp những ca khúc quen thuộc tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.

Thanh Hằng, Bích Thủy gắn kết nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình ca Bắc Sơn - Ảnh 5.

MV Em đi trên cỏ non của Thanh Hằng, Bích Thủy

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Điều đáng quý ở Thanh Hằng và Bích Thủy là họ không chỉ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng mà còn mang âm nhạc đến với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và các chương trình hướng về người dân ở nhiều địa phương.

Từ những chuyến đi ấy, các tình khúc của Bắc Sơn không chỉ được cất lên như những tác phẩm nghệ thuật mà còn trở thành nhịp cầu kết nối tình người, khơi gợi tình yêu quê hương và lòng trân trọng những giá trị truyền thống.

Sự đồng hành của Thanh Hằng và Bích Thủy vì thế không chỉ là câu chuyện của hai nghệ sĩ cùng chung niềm đam mê âm nhạc, mà còn là hành trình gìn giữ một di sản văn hóa giàu bản sắc. 

Tin liên quan

Thanh Hằng xem "Gánh hát về khuya", thương phận đời nghệ sĩ

Thanh Hằng xem "Gánh hát về khuya", thương phận đời nghệ sĩ

(NLĐO) – Nghệ sĩ Thanh Hằng đã tâm sự sau khi xem vở kịch "Gánh hát về khuya" của Sân khấu Thế giới trẻ

Nghệ sĩ Thanh Hằng tạo ấn tượng mạnh trong phim "Thiên Kim thất lạc"

(NLĐO) – Nghệ sĩ Thanh Hằng luôn tạo dấu ấn đẹp đối với các vai diễn mà chị thể hiện, dù là cải lương hay phim ảnh

Thanh Hằng Bích Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo