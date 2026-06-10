Diễn viên Nguyễn Công Nương biến hóa rạng rỡ trên thảm đỏ ra mắt "Lầu Chú Hỏa"

Gu thời trang tinh tế, sành điệu của diễn viên Nguyễn Công Nương trên thảm đỏ

Nguyễn Công Nương tái xuất showbiz sau 12 năm

Tối 9-6, phim điện ảnh "Lầu Chú Hỏa" đã có buổi ra mắt tại TP HCM. Thảm đỏ quy tụ dàn khách mời nổi tiếng của showbiz Việt khiến không khí cực kỳ sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Xuất hiện tại buổi ra mắt, diễn viên Nguyễn Công Nương - Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - không giấu được sự xúc động.

Người đẹp cho biết, đây là thảm đỏ sự kiện đầu tiên mà cô tham gia với tư cách diễn viên sau 12 năm "ở ẩn". "Hơn một thập kỷ trôi qua, một lần nữa Nương được sống trong bầu không khí này. Được sống với nghề và có thể đón nhận tình yêu của khán giả là điều mà Nương luôn trân trọng.

Khi đứng ở đây, Nương nhận thức một cách rõ ràng rằng bản thân chưa bao giờ quên đi đam mê của mình. Và đây cũng là giai đoạn Nương khao khát được tham gia vào các dự án điện ảnh, mang đến những vai diễn đa dạng cho khán giả. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ lần trở lại này của Nương trong phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa" - Nguyễn Công Nương xúc động.

Tái xuất điện ảnh sau 12 năm, Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 lựa chọn một kịch bản kinh dị và được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn "cô đồng Bạch". Trong phim, nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài ma mị, nhưng với thảm đỏ công chiếu, Nguyễn Công Nương lại lựa chọn phong cách khác.

Nguyễn Công Nương hạnh phúc ngày trở lại

Là diễn viên từng được biết đến bởi vóc dáng gợi cảm cùng thần thái quyến rũ, lần này đến tham dự sự kiện ra mắt phim Nguyễn Công Nương diện một thiết kế dạ hội đen của NTK Phan Đăng Hoàng được sử dụng kỹ thuật xếp lớp tạo hiệu ứng thị giác. Các chi tiết cut-out tinh tế giúp tổng thể vừa sắc sảo, vừa huyền bí nhưng không kém phần thanh lịch, tinh tế. Người đẹp kết hợp cùng các phụ kiện đến từ thương hiệu Givenchy mang đến tổng thể hoàn hảo nổi bật tại sự kiện.

Nguyễn Công Nương ấn tượng trong "Lầu Chú Hỏa"

Tại buổi công chiếu, nhân vật cô đồng Bạch của Nguyễn Công Nương nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Khá lâu mới trở lại điện ảnh, nữ diễn viên bày tỏ khoảng thời gian đi đóng phim là lúc cô hạnh phúc nhất.

Nguyễn Công Nương cùng các diễn viên trong buổi ra mắt Lầu Chú Hỏa

"Khi đóng phim, tôi được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Lần trở lại này, tôi không chủ đích chọn kịch bản phim kinh dị mà chỉ quan tâm rằng, liệu mình phù hợp với vai diễn không, có lột tả được tính cách và phong thái của cô đồng Bạch hay không. Trong quá trình đóng phim, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi nghĩ, bộ phim sẽ mang đến một làn gió mới cho khán giả mùa hè này, nhất là khi "Lầu Chú Hỏa" là phim Việt chiếu rạp đầu tiên vận dụng found footage - phong cách được ưa chuộng của dòng phim kinh dị trên thế giới. Đây cũng là lý do tôi quyết định tham gia bộ phim này" - nữ diễn viên chia sẻ.

Nguyễn Công Nương vẫn cuốn hút sau 12 năm mất tích

Thêm vào đó, Nguyễn Công Nương cảm thấy đây là một kịch bản rất hay và thú vị. Riêng về diễn xuất, cô phải có sự tiết chế để mọi phân cảnh được thật nhất có thể trước ống kính, bởi cách quay hình found footage có phần đặc biệt hơn so với bình thường.

"Tôi bây giờ cũng giống như một tân binh, và cần học hỏi rất nhiều từ các bạn trẻ. Tôi may mắn khi được làm việc với ê-kip "Lầu Chú Hỏa" bởi mọi người đều tạo cho nhau một bầu không khí cực kỳ dễ chịu và thoải mái, nhờ vậy, tôi không gặp quá nhiều thử thách khi vào vai cô đồng Bạch" - cô nói.

Nguyễn Công Nương với nhiều dự án điện ảnh khác đang chờ đón

Đáng chú ý, ngoài đời, Nguyễn Công Nương cũng là một cô hầu đồng Tứ phủ. Tuy nhiên, vai diễn trong phim lại khác hoàn toàn khi cô đồng Bạch là người trừ tà, bắt ma: "Tôi phải học niệm chú, tập nói giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tone giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn".

Sau dự án này, Nguyễn Công Nương sẽ tiếp tục góp mặt trong một bộ phim khác. Chưa tiết lộ quá nhiều về vai diễn sắp tới nhưng người đẹp bật mí đây sẽ là một nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược.

"Lầu Chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" là phim kinh dị found footage đầu tiên của Việt Nam. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian "Oan hồn Hứa thị" - lời đồn truyền miệng trăm năm nay ở khu Chợ Lớn, xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa. Phim có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 10-6 và 11-6, khởi chiếu chính thức từ 12-6.



