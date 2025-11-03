Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 3-11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, dự, chỉ đạo kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và các lãnh đạo trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã xem xét quyết nghị kiện toàn nhân sự bộ máy HĐND tỉnh, UBND tỉnh sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo, gồm: 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 4 Ủy viên UBND tỉnh; 2 Trưởng Ban của HĐND tỉnh.

Với 100% phiếu tín nhiệm, các ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng những người được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu

Các ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng, được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành bầu các ông Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Hiếu

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Trịnh Huy Triều, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Nguyên Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.