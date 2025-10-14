HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Đoàn chủ tịch 15 người

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là bước tiến vững chắc để đến năm 2045 thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ XX: Định hướng Phát triển bền vững 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 15 người, đoàn thư ký gồm 3 người và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 người.

Đại hội cũng sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy chế bầu cử theo Quyết định số 190-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua việc chia tổ thảo luận tại các phiên chính thức của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ XX: Định hướng Phát triển bền vững 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên trù bị

Thay mặt đoàn chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc nội quy và quy chế làm việc của Đại hội, để các buổi làm việc của phiên chính thức có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội.

Bí thư Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị các đại biểu quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không sử dụng tài liệu giấy; các ý kiến phát biểu tại Đại hội cần hết sức ngắn gọn, tập trung, đi thẳng vào vấn đề để tiết kiệm thời gian, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ XX: Định hướng Phát triển bền vững 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Các đại biểu dự phiên trù bị

Phấn đấu đến năm 2045 đưa Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16-10-2025, trong đó phiên chính thức diễn ra từ ngày 15 đến 16-10, với sự tham dự của 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ XX: Định hướng Phát triển bền vững 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông qua chương trình, quy chế làm việc và nội quy của Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu chung là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

tỉnh Thanh Hóa đại hội đại biểu đại hội đảng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa phiên trù bị nhiệm kỳ 2025 - 2030
