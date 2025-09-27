Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện số 15/CĐ-PTDS về việc cấm biển ứng phó khẩn cấp với bão số 10 Bualoi.

Lực lượng bộ đội kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 bualoi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi được nhận định là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và đáng lưu ý nhất là tốc độ di chuyển rất nhanh - gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão thông thường.

Để bảo vệ an toàn cho người, tàu, thuyền trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cấm tất cả hoạt động khai thác trên biển từ 6 giờ ngày 27-9 cho đến khi bão tan.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc.

"Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản"- công điện nêu.

Sẵn sàng sơ tán tới nơi an toàn đối phó bão số 10 Bualoi

Trong sáng 27-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn ở một số nơi. Để ứng phó với mưa lớn, lũ quét do bão số 10 gây ra, các xã đã chuẩn bị phương án sơ tán 1.722 hộ/7.351 nhân khẩu sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Mưa lớn ngập tràn qua đường vào xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa sáng nay 27-9

Hiện, các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực 24/24, đặc biệt tại các điểm ngầm tràn bị ngập, không để người và phương tiện qua lại. Cùng với đó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, xây dựng phương án chi viện cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt dài ngày; sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền hoặc hoàn lưu sau bão gây mưa lũ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, một số xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, như: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh ; Hợp Tiến, Luận Thành, Sơn Điện, Tam Thanh, Tân Thành, Thượng Ninh, Thường Xuân, Xuân Du, Yên Thọ; Bát Mọt, Công Chính, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung , Tam Lư, Trung Lý, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Phú, Xuân Thái, Yên Nhân.



