Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Thanh Hóa có văn bản cấm biển từ 6 giờ ngày 27-9

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện số 15/CĐ-PTDS về việc cấm biển ứng phó khẩn cấp với bão số 10 Bualoi.

Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 bualoi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi được nhận định là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và đáng lưu ý nhất là tốc độ di chuyển rất nhanh - gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão thông thường.

Để bảo vệ an toàn cho người, tàu, thuyền trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cấm tất cả hoạt động khai thác trên biển từ 6 giờ ngày 27-9 cho đến khi bão tan.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc.

"Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản"- công điện nêu.

Sẵn sàng sơ tán tới nơi an toàn đối phó bão số 10 Bualoi

Trong sáng 27-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn ở một số nơi. Để ứng phó với mưa lớn, lũ quét do bão số 10 gây ra, các xã đã chuẩn bị phương án sơ tán 1.722 hộ/7.351 nhân khẩu sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Mưa lớn ngập tràn qua đường vào xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa sáng nay 27-9

Hiện, các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực 24/24, đặc biệt tại các điểm ngầm tràn bị ngập, không để người và phương tiện qua lại. Cùng với đó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, xây dựng phương án chi viện cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt dài ngày; sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền hoặc hoàn lưu sau bão gây mưa lũ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, một số xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, như: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh ; Hợp Tiến, Luận Thành, Sơn Điện, Tam Thanh, Tân Thành, Thượng Ninh, Thường Xuân, Xuân Du, Yên Thọ; Bát Mọt, Công Chính, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung , Tam Lư, Trung Lý, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Phú, Xuân Thái, Yên Nhân.


Tin liên quan

Ứng phó trước bão số 10: Hà Tĩnh cấm biển từ 7 giờ sáng 27-9

Ứng phó trước bão số 10: Hà Tĩnh cấm biển từ 7 giờ sáng 27-9

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 10 (bão Bualoi), Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ CHQS sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút sáng 27-9.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m, lao nhanh vào đất liền, Nghệ An ra công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi.

Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh bất thường, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

(NLĐO) - Tối ngày 26-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công diện số 173 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi.

tỉnh Thanh Hóa cấm biển trung tâm khí tượng thủy văn phòng chống bão bão số 10 bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo