Thời sự

Ứng phó trước bão số 10: Hà Tĩnh cấm biển từ 7 giờ sáng 27-9

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 10 (bão Bualoi), Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ CHQS sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút sáng 27-9.

Sáng 27-9, tin từ Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh đơn vị này vừa tiến hành lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút ngày 27-9 để đảm bảo an toàn cho ngư dân trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10.

Ứng phó trước bão số 10: Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ sáng 27-9- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân tiến hành neo đậu tàu thuyền an toàn tại Cảng cá Cửa sót, xã Lộc Hà

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã gửi công điện chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão số 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai phòng chống, ứng phó với cơn bão số 10 và kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 10. Thành lập 2 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đi chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai phòng, chống, ứng phó với bão tại địa bàn các đơn vị tuyến biển.

Phối hợp với địa phương thông báo cho các gia đình chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến của bão số 10 và thời tiết nguy hiểm trên biển để có kế hoạch sản xuất bảo đảm an toàn; đồng thời chỉ đạo các đài canh trực thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết và yêu cầu di chuyển thoát khỏi hướng đi của bão.

Tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh, các phương tiện đánh bắt của ngư dân địa phương và tỉnh lân cận đã vào tránh trú bão an toàn. Đồng thời, tuân thủ các hướng dẫn của các đơn vị quản lý, lực lượng biên phòng... để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Hiện tại, 100% tàu thuyền/lao động đã neo đậu an toàn tại các bến bãi (3.982 phương tiện/10.992 lao động).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối 27-9, vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Thủy triều khu vực ven biển Hà Tĩnh đang có xu hướng tăng và ở mức tương đối cao. Nước dâng do bão cao từ 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập vùng trũng thấp ngoài đê bao, đường ven biển, sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Hà Tĩnh: từ ngày 28 đến ngày 30-9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

Ứng phó với bão số 5: Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển

(NLĐO) - Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trước cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm biển từ 18 giờ ngày 23-8.

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5

(NLĐO)- Tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với bão số 5.

