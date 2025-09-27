Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi

Tin, ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m, lao nhanh vào đất liền, Nghệ An ra công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 có tên quốc Bualoi, UBND tỉnh Nghệ An vừa phát hỏa tốc công điện khẩn số 40/CD-UBND, yêu cầu cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27-9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào hồi 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở 14,0 độ Vĩ Bắc - 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi- Ảnh 1.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, lao nhanh vào đất liền. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/giờ, nhanh gần gấp đôi so với trung bình. Đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội. Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn, nguy cơ đánh đắm tàu trọng tải lớn.

Từ gần sáng 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi- Ảnh 3.

Tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27-9

Ven biển và các đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh nước dâng cao 1-2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2 m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, cửa sông do nước biển dâng và sóng lớn vào tối và đêm 28-9.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ sáng ngày 27-9. Tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương tìm nơi tránh trú và về bờ neo đậu an toàn trước 9 giờ ngày 27-9.

Các đơn vị chức năng phải sử dụng mọi phương tiện để thông báo kịp thời diễn biến bão kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi an toàn đồng thời tổ chức di dời neo đậu chắc chắn lồng bè nuôi trồng thủy sản và nhà nổi, đồng thời phải thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Nghệ An qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Tin liên quan

Bão số 10 (Bualoi) dự báo giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào?

Bão số 10 (Bualoi) dự báo giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào?

Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã; Thực hư chuyện học sinh không đăng ký học kỹ năng sẽ bị buộc rời trường trước 15 giờ...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của bão số 10

(NLĐO) - Các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và neo đậu tại cảng đã chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

(NLĐO) - Hiện nay, ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24-9 có khả năng mạnh lên thành bão.

tỉnh Nghệ An sạt lở đất nước biển dâng diễn biến phức tạp Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh công điện khẩn bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo