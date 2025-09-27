Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m: Hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 có tên quốc Bualoi, UBND tỉnh Nghệ An vừa phát hỏa tốc công điện khẩn số 40/CD-UBND, yêu cầu cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27-9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào hồi 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở 14,0 độ Vĩ Bắc - 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, lao nhanh vào đất liền. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/giờ, nhanh gần gấp đôi so với trung bình. Đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội. Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn, nguy cơ đánh đắm tàu trọng tải lớn.

Từ gần sáng 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền.

Tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27-9

Ven biển và các đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh nước dâng cao 1-2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2 m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, cửa sông do nước biển dâng và sóng lớn vào tối và đêm 28-9.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ sáng ngày 27-9. Tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương tìm nơi tránh trú và về bờ neo đậu an toàn trước 9 giờ ngày 27-9.

Các đơn vị chức năng phải sử dụng mọi phương tiện để thông báo kịp thời diễn biến bão kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi an toàn đồng thời tổ chức di dời neo đậu chắc chắn lồng bè nuôi trồng thủy sản và nhà nổi, đồng thời phải thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Nghệ An qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.