Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 đơn vị

Ngày 25-6, toàn bộ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, một nhiệm vụ có quy mô lớn, thời gian thực hiện ngắn, tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống người dân.

Ngay sau khi có chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc, xây dựng phương án chi tiết sắp xếp thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, bảo đảm quy trình chặt chẽ và sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

“Siêu phường" Hạc Thành - nơi có quy mô dân số đông nhất tỉnh Thanh Hóa có 125 tổ dân phố đã giảm xuống còn 65 đơn vị

Trên cơ sở phương án của 166 xã, phường, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ngày 4-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo và ban hành Kết luận số 393-KL/TU về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Để tạo sự đồng thuận, các xã, phường đã tổ chức 1.831 hội nghị quán triệt, triển khai với sự tham gia của 123.424 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cũng ban hành 220 chỉ thị, 384 kế hoạch và xây dựng 166 đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Việc lấy ý kiến được thực hiện tại 4.126 thôn, tổ dân phố với 973.737 hộ gia đình. Trong đó, có 915.370 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia, đạt 94,01%; số cử tri đồng ý là 903.723 người, đạt 98,73% số cử tri tham gia lấy ý kiến.

Đến chiều ngày 25-6, toàn bộ 166/166 xã, phường đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, từ 4.351 thôn, tổ dân phố giảm xuống còn 1.933 đơn vị (giảm 2.418 thôn, tổ dân phố), tương ứng giảm 55,6%.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cộng đồng, nâng cao chất lượng tự quản và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Cùng với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ngày 17-6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND phân loại 35 xã, phường đạt loại I; 88 xã, phường đạt loại II và 43 xã đạt loại III.

Theo đề án, tỉnh Thanh Hóa có dân số hơn 4,26 triệu người, diện tích trên 11.111 km2; GRDP năm 2025 đạt hơn 333.600 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước gần 55.000 tỉ đồng. Kết quả chấm điểm Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, cao hơn mức tối thiểu 75 điểm theo quy định đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Hiện, Thanh Hóa đang triển khai các bước trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ xem xét theo thẩm quyền.