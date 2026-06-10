TP Huế sẽ giảm 522 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Ngày 10-6, Sở Nội vụ TP Huế cho biết, theo thống kê đến nay toàn TP Huế có 1.105 thôn, tổ dân phố, gồm 423 thôn và 682 tổ dân phố với tổng số 347.157 hộ gia đình.

Qua rà soát, có 303 thôn và 543 tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô hộ gia đình theo quy định mới. Trên cơ sở đó, TP Huế dự kiến sắp xếp 1.105 đơn vị hiện có thành 583 thôn, tổ dân phố, gồm 216 thôn và 367 tổ dân phố, giảm 522 đơn vị so với hiện nay. Sau sắp xếp, bình quân mỗi thôn, tổ dân phố sẽ có khoảng 595 hộ gia đình, tăng 281 hộ so với trước đây.

Phường Thuận An dự kiến sắp xếp 28 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố.

Đồng thời, số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 517 đơn vị; các chi hội, đoàn thể giảm 2.088 đơn vị; giảm 1.328 người hoạt động không chuyên trách và hơn 3.700 người tham gia hoạt động tại cơ sở.

Theo Sở Nội vụ TP Huế, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình mà còn hướng đến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

TP Huế xác định việc đặt tên các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp không chỉ là vấn đề kỹ thuật hành chính mà còn là câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa cộng đồng. Đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và giữ gìn bản sắc của vùng đất cố đô.

Từ những cuộc họp dân ở cơ sở, những buổi lấy ý kiến cử tri đến các hội thảo với sự tham gia của giới nghiên cứu, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố tại TP Huế đang được triển khai theo hướng thận trọng, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

Việc giảm hơn 500 thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhưng quan trọng hơn, trong quá trình đó, những tên làng, địa danh đã ăn sâu vào ký ức bao thế hệ người dân vẫn sẽ được gìn giữ, để hồn cốt làng quê Huế tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng hôm nay và mai sau...