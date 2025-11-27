HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh Hóa ngăn chặn trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công khai thông tin, danh sách người được mua nhà ở xã hội, ngăn chặn trục lợi chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội (NƠXH) để sớm đưa vào kinh doanh; đồng thời đảm bảo mọi hoạt động mua bán, thuê mua diễn ra đúng pháp luật và minh bạch.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhu cầu mua, thuê mua NƠXH tăng mạnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Người dân đặc biệt quan tâm tới các dự án được mở bán, tiếp nhận hồ sơ.

Thanh Hóa ngăn chặn trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành

Tuy nhiên, tại một số dự án đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách giữ suất, phát sinh môi giới trái phép, thu tiền ngoài quy định, gây bức xúc, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách.

Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, tình trạng trên có thể dẫn đến tiêu cực, tạo điều kiện cho "cò mồi", môi giới thu tiền "lo hồ sơ", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định, làm méo mó chính sách, giảm niềm tin của người dân và gây khó khăn cho quản lý nhà nước.

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan công khai thông tin dự án, cập nhật danh sách người được mua, thuê mua ngay sau khi ký hợp đồng.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng NƠXH; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Các đơn vị kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi. Đối với các chủ đầu tư, yêu cầu công bố đầy đủ thông tin về dự án trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; thực hiện đúng quy trình mua bán NƠXH theo quy định.

Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm nhận, phân luồng theo giờ hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn rõ ràng và lực lượng hỗ trợ để tránh ùn tắc, chen lấn. Bên cạnh đó, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong phát hồ sơ, xếp hàng điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến nhằm giảm tải cho hình thức nộp trực tiếp và hạn chế tình trạng tụ tập đông người.

Đối với người dân, tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo chỉ làm việc qua các kênh chính thống của cơ quan nhà nước và chủ đầu tư; tuyệt đối không tin vào quảng cáo "suất ngoại giao", "suất nội bộ" hay giao dịch thông qua "cò mồi", môi giới. Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ tại một dự án và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng, tỉnh Thanh Hóa hiện có 7 dự án NƠXH đang triển khai. Trong đó, tại Trung tâm phường Hạc Thành có dự án do Vingroup đầu tư, với 856 căn; tại phường Quảng Phú, dự án của Công ty Hợp Lực với 638 căn; khu nhà ở công nhân phía Đông KCN Lễ Môn do Công ty Giầy Sunjade Việt Nam đầu tư với 920 căn; dự án 422 căn ở phường Đông Quang do Công ty Tân Thành xây; dự án 600 căn tại phường Hàm Rồng do Liên danh Viet Incons, Vinaconex 21 và Công ty Đầu tư Thương mại Hà Nội triển khai; cùng dự án 123 căn dành cho công nhân tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Nguyệt Viên.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa có khoảng 1.000 căn NƠXH, trong khi, Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 5.249 căn trong năm 2025. Khả năng trong cả năm chỉ đạt khoảng 1.700 căn, tương ứng 34% kế hoạch, còn thiếu tới 3.485 căn.

