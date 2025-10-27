HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh Hóa "siết" các dự án đầu tư công chưa cần thiết, thiếu vốn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo tiếp tục rà soát, cho dừng các dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, không cân đối được vốn

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 24-10 đã có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị, địa phương về việc tiếp tục rà soát, dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng chưa triển khai thực hiện.

Thanh Hóa "siết" các dự án đầu tư công chưa cần thiết, thiếu vốn - Ảnh 1.

Tuyến đường ven biển đoạn nối huyện Hoằng Hóa - Sầm Sơn (cũ) chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với các dự án do tỉnh quản lý (bao gồm cả dự án do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bàn giao về cấp tỉnh quản lý), giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng các dự án được giao quản lý.

Trên cơ sở đó, đề xuất dừng thực hiện các dự án (kể cả các dự án đã lựa chọn xong nhà thầu) chưa thực sự cấp thiết, cấp bách, các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện, không có khả năng cân đối vốn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính trước ngày 28-10.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu đề xuất dừng thực hiện các dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Đối với các dự án do cấp xã quản lý (bao gồm cả dự án do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bàn giao về cấp xã quản lý), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, đánh giá và thực hiện trình tự, thủ tục dừng thực hiện các dự án chưa thực sự cấp thiết, cấp bách, các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện do cấp xã quản lý, thiếu vốn, báo cáo kết quả trước ngày 30-10.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các xã, phường không quyết định chủ trương đầu tư các dự án mới trừ những dự án thực sự cấp bách, để dành nguồn vốn bố trí cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp do cấp mình quản lý.

Trong chỉ đạo, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp danh mục các dự án dừng thực hiện do cấp xã quản lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm

(NLĐO) - Dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM hiện nay tương đương với bình quân chung của cả nước nhưng nhìn chung chưa đạt như kế hoạch đã đề ra

Thủ tướng yêu cầu "nói ít, làm nhiều" trong giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ cho biết, theo tổng hợp đến ngày 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công 455 ngàn tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025.

