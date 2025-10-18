Thủ tướng yêu cầu "nói ít, làm nhiều" trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thời gian năm 2025 chỉ còn gần 1 quý, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 8%, đầu tư công là động lực quan trọng.

Đến nay công tác giải ngân đầu tư công được triển khai cơ bản tốt, tránh đầu tư dàn trải. Năm 2025, tổng vốn đầu tư công khoảng 1,11 triệu tỉ đồng và Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy phát triển và mục tiêu tăng trưởng.

Trong bối cảnh cả nước triển khai nhiều công việc quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đến ngày 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công 455 ngàn tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Theo lãnh đạo Chính phủ, vừa qua Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 366 – QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giải ngân đầu tư công. Trong đó, cần làm rõ nguyên nhân việc giải ngân đầu tư công chậm tại một số bộ ngành, cơ quan, địa phương, trong khi có cùng điều kiện, mặt bằng pháp lý.

Đồng thời, phát huy tinh thần "nói ít, làm nhiều, bằng những sản phẩm cụ thể". Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị làm rõ những vướng mắc cần xử lý, trách nhiệm xử lý ở cấp nào, ngành nào, tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, cả nước đã hoàn thành hơn 455 km đường cao tốc; khởi công mới 364 km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu hơn 3.000 km vào cuối năm 2025.

Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững…