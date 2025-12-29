Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Tuấn Minh

(NLĐO) - Theo khảo sát, mức thưởng Tết cao nhất ở Thanh Hóa trên 500 triệu đồng/người, cao hơn khoảng 100 triệu đồng so với thưởng Tết năm 2025.

Ngày 29-12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết sở đã có báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương, tiền thưởng năm 2025, kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này có 4.023 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình, sử dụng hơn 312.000 lao động, báo cáo tình hình tiền lương năm 2025, thưởng Tết năm 2026 cho người lao động.

Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, thấp nhấp 50.000 đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết 2026 của doanh nghiệp tại Thanh Hóa cao nhất hơn 500 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người

Theo khảo sát, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất là 503 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp dân danh, tăng gần 100 triệu đồng so với năm 2024 (khối này cũng cao nhất năm 2024 với mức thưởng 410 triệu đồng/người); trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức dự kiến bình quân của các khối doanh nghiệp dao động từ 2.4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Dương lịch 2026, khối doanh nghiệp doanh nhân có mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, thấp nhất cũng là khối này 50.000 đồng/người.

Về tiền lương thực trả năm 2025 tại 8 Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 4.577 lao động bình quân 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất 46,9 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5,6 triệu đồng/tháng.

Lương thực trả năm 2025 tại 9 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, với 4.844 lao động bình quân 10,1 triệu đồng/tháng, cao nhất 68,2 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5 triệu đồng/tháng.

Tại 3.904 doanh nghiệp dân doanh, với 103.748 lao động bình quân 7,6 triệu đồng/tháng, cao nhất 503 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng. Tại 102 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 198.988 lao động, lương bình quân thực trả là 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 356 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng/tháng.

Tin liên quan

Đà Nẵng công bố thưởng Tết 2026: Mức cao nhất hơn 368 triệu đồng

Đà Nẵng công bố thưởng Tết 2026: Mức cao nhất hơn 368 triệu đồng

(NLĐO) - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Đà Nẵng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với hơn 368 triệu đồng, năm ngoái là 700 triệu đồng.

Thưởng Tết cao nhất tại TPHCM hơn 1,84 tỉ đồng

(NLĐO) – Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TPHCM là hơn 1,84 tỉ đồng/người, dù giảm so với năm trước nhưng vẫn dẫn đầu các địa phương đã công bố

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Đồng Nai công bố thưởng Tết, cao nhất 840 triệu đồng

(NLĐO)- Trong gần 1.500 doanh nghiệp ở Đồng Nai công bố thưởng Tết, mức thưởng cao nhất là 840 triệu đồng ở doanh nghiệp dân doanh

tỉnh Thanh Hóa Tết nguyên đán tết dương lịch thưởng Tết người lao động thưởng tết 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo