Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 28 và biên bản ghi nhớ cho 14 dự án, có tổng vốn gần 4 tỉ USD

Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hơn 800 quan khách là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án, có tổng mức đầu tư gần 4 tỉ USD.

Trong đó, có 28 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư với tổng vốn 29.727 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD). Trong khi đó, vốn đăng ký đối với 14 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư là 72.798 tỉ đồng (gần 3 tỉ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư đối với 42 dự án là 102.535 tỉ đồng (tương đương gần 4 tỉ USD).

Trong số 28 dự án được trao quyết định đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu có thể kể đến dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN tại Nông Cống và Yên Thọ với tổng vốn hơn 5.100 tỉ đồng; Nhà máy sản xuất ván tre OSB Staboo Thanh Hóa với vốn đầu tư 3.900 tỉ đồng; Nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn (giai đoạn 2) với tổng vốn 3.000 tỉ đồng.

Trong số 14 dự án được ký kết, nổi bật nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Logistics và dịch vụ phụ trợ do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Đông Sơn và phường Đồng Tiến. Dự án có tổng vốn đầu tư 19.000 tỉ đồng, quy mô 300 ha, được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa ngày càng lớn của khu vực.

Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trao quyết định và tặng hoa cho các nhà đầu tư

Cũng thuộc Tập đoàn FLC, Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D tại phường Sầm Sơn có tổng vốn 8.750 tỉ đồng, quy mô 51 ha, hướng tới mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao.

Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng…

Để thu hút đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội. Cụ thể, áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỉ USD - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trao quyết định và tặng hoa cho các nhà đầu tư

Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu hút FDI giai đoạn 2021-2025 gần 16 tỉ USD, đứng thứ 9 cả nước

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tỉnh Thanh Hóa đã tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, TP dẫn đầu cả nước như: thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỉ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định đầu tư cho 7 dự án

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo