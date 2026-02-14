Thành kính Lễ giỗ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thành kính Lễ giỗ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ

Ngọc Giang

(NLĐO) - TPHCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, tưởng nhớ người con gái Đất Đỏ kiên trung, bất khuất.

Ngày 14-2, tại xã Đất Đỏ, TPHCM, Lễ giỗ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu được tổ chức trang trọng, thành kính trong không khí những ngày cận Tết Nguyên đán. 

Buổi lễ diễn ra trong không gian linh thiêng, xúc động, mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương (trước đây)...

Trang nghiêm Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ - Ảnh 1.

Các đại biểu viếng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu

Các nghi lễ truyền thống được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân đối với nữ anh hùng, liệt sỹ Võ Thị Sáu - người con gái của quê hương Đất Đỏ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người con gái anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, xúc động ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Trang nghiêm Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dâng hương tưởng nhớ nữ Anh hùng, liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Đ.T

Sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ năm 14 tuổi, chị Võ Thị Sáu đã tham gia cách mạng, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đấu tranh chống thực dân Pháp.

Tháng 2-1950, trong một trận tập kích, chị bị bắt. Rạng sáng 23-1-1952 (27 tháng chạp năm Tân Mão), tại Côn Đảo, chị Võ Thị Sáu hiên ngang hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng bất tử của chị đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất.

Trong khuôn khổ lễ giỗ, chương trình nghệ thuật được dàn dựng trang trọng, góp phần tái hiện hình tượng người nữ anh hùng Đất Đỏ.

Dịp này, xã Đất Đỏ vận động và tiếp nhận gần 1.300 phần quà với trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Các phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn như một hoạt động tri ân thiết thực nhân lễ giỗ.

img
img

Các đại biểu tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Công viên Tượng đài, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Tin liên quan

Dòng người về Côn Đảo dự lễ giỗ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Dòng người về Côn Đảo dự lễ giỗ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

(NLĐO) - Từ sáng sớm, dòng người đã lặng lẽ xếp hàng để viếng, tri ân nữ Anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sĩ đã hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Khánh thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày giỗ Anh hùng Võ Thị Sáu

(NLĐO)- Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào Nghĩa trang Hàng Dương như lặng lẽ nhắc nhớ lịch sử, tri ân và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và các chiến sĩ tại Khu di tích Minh Đạm

lực lượng vũ trang anh hùng liệt sĩ đất đỏ lễ giỗ Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Võ Thị Sáu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo