Thành kính Lễ giỗ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ

Ngày 14-2, tại xã Đất Đỏ, TPHCM, Lễ giỗ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu được tổ chức trang trọng, thành kính trong không khí những ngày cận Tết Nguyên đán.

Buổi lễ diễn ra trong không gian linh thiêng, xúc động, mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương (trước đây)...

Các đại biểu viếng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu

Các nghi lễ truyền thống được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân đối với nữ anh hùng, liệt sỹ Võ Thị Sáu - người con gái của quê hương Đất Đỏ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người con gái anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, xúc động ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dâng hương tưởng nhớ nữ Anh hùng, liệt sỹ Võ Thị Sáu. Ảnh: Đ.T

Sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ năm 14 tuổi, chị Võ Thị Sáu đã tham gia cách mạng, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đấu tranh chống thực dân Pháp.

Tháng 2-1950, trong một trận tập kích, chị bị bắt. Rạng sáng 23-1-1952 (27 tháng chạp năm Tân Mão), tại Côn Đảo, chị Võ Thị Sáu hiên ngang hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng bất tử của chị đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất.

Trong khuôn khổ lễ giỗ, chương trình nghệ thuật được dàn dựng trang trọng, góp phần tái hiện hình tượng người nữ anh hùng Đất Đỏ.

Dịp này, xã Đất Đỏ vận động và tiếp nhận gần 1.300 phần quà với trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Các phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn như một hoạt động tri ân thiết thực nhân lễ giỗ.

Các đại biểu tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Công viên Tượng đài, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM). Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



