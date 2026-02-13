HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thắp ngọn lửa tri ân từ quê hương Đất Đỏ

Ngọc Giang

(NLĐO) - TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất Đỏ vào Xuân” nhân giỗ lần 74 Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu, trao 450 phần quà cho gia đình chính sách

Tối 13-2, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Đất Đỏ (TPHCM), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật "Đất Đỏ vào Xuân", nhân Lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Trung tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự chương trình

Diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, chương trình là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là người con gái kiên trung của quê hương Đất Đỏ.

Tại chương trình, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao 450 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Đỏ, góp phần chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết đến, xuân về.

- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM trao quà đến các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn

Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp của những ngày đầu xuân, "Đất Đỏ vào Xuân" không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân mà còn là dịp để mỗi người dân TPHCM nhắc nhớ về cội nguồn, hun đúc niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống, viết tiếp khát vọng hòa bình và phát triển trên mảnh đất anh hùng.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết cấu thành nhiều chương giàu cảm xúc. Mở đầu là không gian nghệ thuật "Hồn nước lưu truyền" với tiết mục xiếc của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và phần nhạc múa "Xuôi dòng phương Nam", tái hiện hành trình mở đất, dựng xây vùng đất phương Nam giàu truyền thống cách mạng.

- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng trao quà đến các gia đình chính sách, khó khăn

Khán giả còn được thưởng thức trích đoạn vở diễn "Sắc - Ấn Ngọc Nam Phương", trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh", cùng ca khúc "Mẹ và Tổ quốc" đầy cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là phần nghệ thuật "Ngọn lửa hoa đỏ bất tử", khắc họa hình tượng Anh hùng Võ Thị Sáu. Những giai điệu hào hùng, da diết như "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" qua phần thể hiện của NSND Thanh Thúy hay "Về miền Đất Đỏ" do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày đã đưa khán giả trở về những năm tháng đấu tranh oanh liệt, nơi ngọn lửa yêu nước được thắp lên từ tuổi mười tám, đôi mươi.

- Ảnh 4.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Khép lại chương trình là phần "Viết tiếp khát vọng hòa bình" với chuỗi ca khúc trẻ trung, sôi nổi như "Bay qua Biển Đông", mashup "Hát cùng Bình Dương; Bà Rịa - Vũng Tàu trong trái tim ta; Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu", cùng "Hoa cỏ mùa xuân", "Nguyện là người Việt Nam". Những tiết mục mang tinh thần thời đại đã nối dài mạch cảm xúc từ quá khứ anh hùng đến hiện tại năng động, hội nhập.

Tin liên quan

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà Tết cho Bí thư chi bộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực Bình Dương

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà Tết cho Bí thư chi bộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực Bình Dương

(NLĐO)- Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên các Bí thư chi bộ đã nỗ lực rất lớn để vượt qua hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

VIDEO: TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Tối 12-2, TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)

Trao quyết định về công tác cán bộ tại phường đông dân nhất TPHCM

(NLĐO) - Ông Võ Văn Hồng được điều động trở lại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030

biểu diễn nghệ thuật đất đỏ Chương trình nghệ thuật gia đình chính sách Bí thư Thành ủy Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Võ Thị Sáu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo