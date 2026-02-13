Thắp ngọn lửa tri ân từ quê hương Đất Đỏ

Tối 13-2, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Đất Đỏ (TPHCM), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật "Đất Đỏ vào Xuân", nhân Lễ giỗ lần thứ 74 của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Trung tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự chương trình

Diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, chương trình là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là người con gái kiên trung của quê hương Đất Đỏ.

Tại chương trình, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao 450 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Đỏ, góp phần chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM trao quà đến các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn

Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp của những ngày đầu xuân, "Đất Đỏ vào Xuân" không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân mà còn là dịp để mỗi người dân TPHCM nhắc nhớ về cội nguồn, hun đúc niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống, viết tiếp khát vọng hòa bình và phát triển trên mảnh đất anh hùng.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết cấu thành nhiều chương giàu cảm xúc. Mở đầu là không gian nghệ thuật "Hồn nước lưu truyền" với tiết mục xiếc của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và phần nhạc múa "Xuôi dòng phương Nam", tái hiện hành trình mở đất, dựng xây vùng đất phương Nam giàu truyền thống cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng trao quà đến các gia đình chính sách, khó khăn

Khán giả còn được thưởng thức trích đoạn vở diễn "Sắc - Ấn Ngọc Nam Phương", trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh", cùng ca khúc "Mẹ và Tổ quốc" đầy cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là phần nghệ thuật "Ngọn lửa hoa đỏ bất tử", khắc họa hình tượng Anh hùng Võ Thị Sáu. Những giai điệu hào hùng, da diết như "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" qua phần thể hiện của NSND Thanh Thúy hay "Về miền Đất Đỏ" do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày đã đưa khán giả trở về những năm tháng đấu tranh oanh liệt, nơi ngọn lửa yêu nước được thắp lên từ tuổi mười tám, đôi mươi.

Khép lại chương trình là phần "Viết tiếp khát vọng hòa bình" với chuỗi ca khúc trẻ trung, sôi nổi như "Bay qua Biển Đông", mashup "Hát cùng Bình Dương; Bà Rịa - Vũng Tàu trong trái tim ta; Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu", cùng "Hoa cỏ mùa xuân", "Nguyện là người Việt Nam". Những tiết mục mang tinh thần thời đại đã nối dài mạch cảm xúc từ quá khứ anh hùng đến hiện tại năng động, hội nhập.