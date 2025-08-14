HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thành lập Ban An toàn giao thông các xã trước ngày 20-8-2025

THU HỒNG

(NLĐO) - Ban An toàn giao thông cấp xã do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và phó trưởng công an xã là phó ban.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã trên địa bàn TP HCM.

Phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới

Theo đó, việc thành lập Ban An toàn giao thông các xã trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp nhằm bảo đảm thống nhất, thông suốt, không gián đoạn, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Ban An toàn giao thông cấp xã có chức năng giúp UBND xã, chủ tịch UBND xã chỉ đạo phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Báo cáo UBND TP về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, phối hợp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, đề xuất kịp thời các giải pháp ngăn chặn…

Đối với đặc khu Côn Đảo, tùy theo tình hình thực tế để tổ chức Ban An toàn giao thông cấp xã, quy định cơ quan thường trực và han hành quy chế hoạt động chi phù hợp.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc thành lập Ban An toàn giao thông trước ngày 20-8-2025.

Chuẩn bị thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã - Ảnh 1.

Ban An toàn giao thông địa phương sẽ được thành lập trong tháng 8 này

Trưởng ban do chủ tịch UBND xã phụ trách

Về thành phần Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng hướng dẫn trưởng ban do chủ tịch UBND xã phụ trách, phó trưởng ban thường trực là phó chủ tịch UBND xã hoặc căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ tịch UBND xã có thể phân công trưởng phòng Kinh tế (đối với xã), trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) là phó trưởng ban thường trực. Ngoài ra, một phó trưởng ban là trưởng công an xã.

Ủy viên Ban An toàn giao thông cấp xã là trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã hoặc chức vụ lãnh đạo tương đương của các ngành, đoàn thể. Tùy theo tình hình thực tế địa phương, chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành phần ủy viên Ban An toàn giao thông nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tin liên quan

Quận 10 - TP HCM ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025

Quận 10 - TP HCM ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025

(NLĐO) - Bên cạnh tuyên truyền, nhắc nhở, các lực lượng chức năng quận 10 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi chiếm dụng lòng, lề đường trái phép

Trật tự an toàn giao thông chuyển biến rõ rệt sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168

(NLĐO)- Nghị định 168 sau nửa tháng thực hiện đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Kỳ vọng "ngã tư an toàn giao thông"

Hà Nội đang triển khai mô hình "ngã tư an toàn giao thông" tại các giao lộ trọng điểm, đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc trên địa bàn.

TP HCM ban an toàn giao thông an toàn giao thông
