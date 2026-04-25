Thành lập Bảo tàng lúa nước ở Cà Mau

Chiều 25-4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố thành lập Bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh và các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo UBND tỉnh Cà Mau, lúa nước không chỉ là một phương thức canh tác mà là cội nguồn của một nền văn minh đã nuôi dưỡng, bồi đắp và làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Ông Ngô Vũ Thăng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – phát biểu tại lễ công bố thành lập Bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau

Từ hạt lúa nhỏ bé đã hình thành nên những giá trị lớn lao, như: an ninh lương thực quốc gia, sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân và một không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Cây lúa ngoài nuôi sống con người còn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt.

Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau nằm trên địa bàn phường Bạc Liêu

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết địa phương từng là vùng đất hoang hóa, nhiễm mặn và nhiễm phèn nên hành trình gây dựng và phát triển nghề trồng lúa nước càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là hành trình của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục thiên nhiên.

Người dân Cà Mau đã từng bước thích ứng, sáng tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong bức tranh chung của nền văn minh lúa nước Việt Nam.

"Việc thành lập Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau và biểu tượng tôn vinh lúa nước không chỉ đơn thuần là xây dựng một thiết chế văn hóa mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ ký ức, bảo tồn giá trị và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Đây sẽ là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu quý giá và không gian tái hiện sinh động lịch sử lao động, sáng tạo của cha ông" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Để Bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau thực sự phát huy giá trị, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh Dự án trưng bày Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau theo hướng bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế; tập trung trưng bày giới thiệu các chuyên đề về quá trình khẩn hoang, vòng đời cây lúa, nông cụ từ truyền thống đến hiện đại…

Đồng thời, khẩn trương triển khai công tác sưu tầm và phục chế các công cụ sản xuất truyền thống; tranh ảnh, phim tư liệu… gắn với nghề trồng lúa nước. Đặc biệt, là quá trình khẩn hoang, lập ấp, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt của các thế hệ nông dân ở vùng đất Cà Mau...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn giao các xã Vĩnh Lợi, Châu Thới triển khai dự án trải nghiệm du lịch nông nghiệp; xây dựng "Cung đường di sản" theo đề xuất của Sở VH-TT-DL…