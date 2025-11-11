HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam

LÊ VĨNH - PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ lưu giữ những tài liệu, hiện vật về lịch sử báo chí mà còn là nơi ghi dấu những ký ức về lịch sử dân tộc

Chiều 11-11, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ở TP Hà Nội.

Tham gia cùng đoàn có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. 

Đây là hoạt động nằm trong hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức, dành cho 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tọa lạc trong khuôn viên tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Nơi đây không chỉ lưu giữ những tài liệu, hiện vật về lịch sử báo chí mà còn là nơi ghi dấu những ký ức về lịch sử dân tộc, đời sống xã hội nói chung.

Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo đã hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam. 

Ngày 28-7-2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam và đã chính thức khai trương hệ thống trưng bày thường xuyên và đón khách tham quan từ ngày 19-6-2020.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 2.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 3.

Hiện nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sưu tầm được trên 40.000 hiện vật, tài liệu. Trong đó, có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo và quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam được nghiên cứu, lập hồ sơ, thẩm duyệt phục vụ trưng bày.

Nội dung trưng bày bao gồm 5 phần: Báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và Báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 4.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 5.

Trước đó, đoàn đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà sàn Bác Hồ.

Hành trình về nguồn diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15-11, với các điểm đến tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng – những địa danh gắn liền với những trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Song song đó, đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Một số hình ảnh thăm quan tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam:

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 7.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 8.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 9.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 10.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 11.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 12.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 13.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 14.

Đoàn cán bộ tuyên giáo TP HCM thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ghi dấu lịch sử - Ảnh 15.

Trong ngày 12-11, đoàn tiếp tục hành trình tại tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Đoàn đi dâng hương và tham quan tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De; Khu di tích An toàn khu Định Hóa; Khu di tích lịch sử quốc gia - nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là nơi Tòa soạn Báo Cứu Quốc, nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn sẽ đến thăm xã Sơn Phú, nay là xã Bình Thành - là hoạt động của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam; Xóm nhỏ Khau Diều, xã Định Biên, nay là xã Bình Yên - nơi ra đời Báo Quân đội nhân dân, ngày 20-10-1950. Đến thăm nơi Báo Nhân Dân ra số đầu ngày 11-3-1951 tại bản vắng Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ.

Buổi chiều, đoàn tham quan Khu di tích An toàn khu Kim Quan, huyện Yên Sơn, nay là xã Kim Quan, tỉnh Tuyên Quang - nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Sau đó, đoàn đi thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên; thăm Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.


