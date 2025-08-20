Chiều 20-8, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.



Đại tướng Nguyễn Tân Cương,Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Cùng với đó, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh; kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng ở các đơn vị mới thành lập, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức.

Nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đồng thời tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...