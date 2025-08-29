HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Thành lập thêm Công đoàn cơ sở tại phường An Hội Tây

MAI CHI

(NLĐO)- Hiện Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM quản lý 142 Công đoàn cơ sở với 5.660 đoàn viên

Chiều 29-8, Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng, chương trình hoạt động, thống nhất thông qua Nghị quyết thành lập Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm với 31 đoàn viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Thành lập thêm Công đoàn cơ sở tại phường An Hội Tây - Ảnh 1.

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I của trường, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 5 thành viên. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng trường phát triển vững mạnh.

Thành lập thêm Công đoàn cơ sở tại phường An Hội Tây - Ảnh 2.

Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm

Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm là Công đoàn cơ sở đầu tiên do Công đoàn phường An Hội Tây vận động thành lập kể từ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới (từ tháng 7-2025).

Việc thành lập Công đoàn cơ sở trường học này nâng số Công đoàn cơ sở do Công đoàn phường An Hội Tây quản lý lên 142 đơn vị, với 5.660 đoàn viên.

