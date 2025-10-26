HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động trở lại thăm Nhà Thiếu nhi TP HCM

Minh Anh (ảnh: Minh Anh và NTN.TP)

(NLĐO) – Thành Lộc, Hữu Nghĩa và các đồng nghiệp lớn lên cùng thành phố, viết tiếp những ước mơ cho thế hệ trẻ noi theo, làm rạng danh nền văn học nghệ thuật

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động tại Nhà Thiếu nhi Thành phố - Ảnh 1.

NSƯT Thành Lộc trong ngày "Họp mặt văn nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố"

Nhân kỷ niệm 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 25-10 tại Nhà Thiếu nhi TP HCM diễn ra chương trình "Họp mặt văn nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố". Đây là dịp tri ân ấm áp của những văn nghệ sĩ trở về mái nhà đã ươm mầm và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của họ.

Nhà thiếu nhi TP HCM, nơi ươm mầm tài năng nghệ thuật

Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của TP HCM ngày nay từng là những mầm non được chăm bón từ các phong trào nghệ thuật thiếu nhi của thành phố. Họ mang theo ngọn lửa đam mê từ những ngày đầu chập chững để tiếp tục hành trình cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. 

Từ sau thời khắc đất nước thống nhất, Nhà Thiếu nhi TP HCM (trước đây là Cung Thiếu nhi Thành phố) đã trở thành trung tâm văn hóa và nghệ thuật thiếu nhi lớn nhất cả nước. Nơi đây không chỉ giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát hiện năng khiếu mà còn gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu với nghệ thuật và quê hương Việt Nam.

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động tại Nhà Thiếu nhi Thành phố - Ảnh 2.

NS Hữu Nghĩa (đứng giữa) vui mừng trong ngày "Họp mặt văn nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố"

Từ những câu lạc bộ như: Ca múa nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Múa rối, Aerobic, Thanh nhạc,… hàng nghìn thiếu nhi đã được đào tạo trong một môi trường kỷ luật nhưng không kém phần sáng tạo, đầy cảm hứng. 

Những đứa trẻ của ngày ấy nay đã trở thành những gương mặt nổi bật trong giới nghệ thuật như nghệ sĩ, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ và người dẫn chương trình, khẳng định sự thành công trên chặng đường mà họ đã chọn.

Tri ân những người con của Nhà thiếu nhi TP HCM

Trong không gian ấm áp của chương trình "Họp mặt văn nghệ sĩ gắn bó và trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố (1975 – 2025)", rất nhiều gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật đã hội tụ. Họ cùng nhau ngồi lại, kể về hành trình của tuổi thơ và điểm khởi đầu của những giấc mơ lớn.

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động tại Nhà Thiếu nhi Thành phố - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng hoành tráng chào mừng "Họp mặt văn nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố"

Trên sân khấu, từng lời chia sẻ đã được gửi gắm đến khán giả tái hiện "những bước chân đầu tiên trong một hành trình lớn". Ký ức ùa về với hình ảnh sân khấu nhỏ nằm trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi Thành phố, nơi họ lần đầu tiên run rẩy cầm micro cất tiếng hát, nơi những tràng pháo tay đầu tiên từ hàng ghế khán giả đã tiếp sức mạnh cho họ. 

Những buổi biểu diễn mùa hè, các hội thi như "Ca hát mừng non sông", "Giai điệu tuổi hồng" hay hoạt động trong phong trào "Nghệ thuật tuổi thơ", "Tiếng hát măng non" không chỉ là sân chơi vô tư mà còn là lớp học đầu đời, nơi họ học cách đứng vững, tự tin và yêu nghề bằng tất cả trái tim mình.

Các nghệ sĩ không giấu được xúc động khi nhớ về ngày tháng tập luyện bên những thầy cô tận tâm ở Nhà Thiếu nhi. Những người thầy ấy không chỉ truyền đạt kỹ thuật, mà còn gieo vào tâm hồn học trò ý chí lao động nghệ thuật nghiêm túc. Từ họ, thế hệ trẻ đã nhận ra rằng nghệ thuật không chỉ là ánh hào quang lấp lánh trên sân khấu mà là mồ hôi, lòng kiên trì và khát vọng vươn xa từ những điều bình dị nhất.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, phong trào nghệ thuật tại Nhà Thiếu nhi TP HCM đã trở thành một dấu ấn đẹp của thành phố mang tên Bác nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn. Từ những tài năng trẻ tiềm ẩn ngày nào, giờ đây họ đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ mang tiếng hát, điệu múa, lời ca, nét vẽ... để phục vụ công chúng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội.

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động tại Nhà Thiếu nhi Thành phố - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc được các cán bộ lão thành Nhà thiếu nhi thương mến, vẫn xem anh như một thành viên nhí ngày nào của Nhà thiếu nhi TP HCM

Hơn cả thành quả đạt được, họ luôn giữ niềm tự hào sâu sắc về nơi đã khơi nguồn đam mê nghệ thuật. Những ngày đầu tập nhạc, bước nhảy hay vẽ tranh tại nơi đây đều được tạo dựng bằng tình yêu, sự trách nhiệm cùng những giấc mơ thuần khiết của tuổi thơ. 

Chính từ môi trường ươm mầm ấy, những giá trị nghệ thuật lẫn nhân văn đã dần lan rộng, thấm sâu vào đời sống văn hóa của đô thị, góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật vừa tươi mới vừa đầy bản sắc.

Đến hôm nay, những người con trưởng thành từ mái nhà chung ấy với niềm tự hào và xúc cảm sâu sắc vẫn đang tiếp tục sứ mệnh "Viết tiếp những ước mơ" để hành trình cống hiến và sáng tạo nghệ thuật không bao giờ dừng lại.

Thành Lộc, Hữu Nghĩa xúc động tại Nhà Thiếu nhi Thành phố - Ảnh 5.

Niềm vui của các văn nghệ sĩ trong ngày "Họp mặt văn nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà Thiếu nhi Thành phố"

Nơi những người con nghệ thuật trở về

Chương trình đã trở thành điểm hẹn chan chứa cảm xúc của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đây là dịp để gặp mặt và là cuộc hành trình ngược dòng về ký ức, nơi lưu giữ những năm tháng tuổi thơ đầy hồn nhiên của họ. Đó là những ngày chập chững bước đi với những nốt nhạc đầu tiên, những động tác múa còn e dè hay những vai diễn đầy bỡ ngỡ.

Giờ đây, khi đã thành danh, họ quay trở về để tri ân thầy cô, biết ơn mái nhà xưa đã thắp sáng giấc mơ nghệ thuật từ thuở nhỏ. Đồng thời, họ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ về lòng biết ơn và tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

"Chúng tôi mãi mãi nhớ ơn các thầy cô đã dìu dắt, ươm mầm cho thế hệ trẻ trưởng thành và cống hiến cho nền văn học - nghệ thuật nước nhà" – nghệ sĩ Hữu Nghĩa nói.


