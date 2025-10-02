NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thành Lộc… tụ hội tại Nhà thờ Tổ

Hội Sân khấu TP HCM - Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP HCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu TP HCM năm 2025. Lễ Giỗ Tổ sân khấu TP HCM năm 2025 diễn ra sáng 2-10 tại Nhà thờ Tổ Sân khấu TP HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia.

Đến tham dự lễ có các đại biểu gồm: ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (giữa) - đến dâng hương Nhà thờ Tổ Sân khấu TP HCM

Lãnh đạo Thành ủy, Sở VH-TT và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham gia Lễ Giỗ Tổ sân khấu TP HCM năm 2025

Phía Hội Sân khấu TPHCM có NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM; đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM; NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, Trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP HCM cùng nhiều nghệ sĩ.

Nhiều nghệ sĩ đến dâng hương cúng tổ có NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân…

Giỗ Tổ Sân khấu được tổ chức hằng năm nhằm tri ân Tổ nghiệp cùng anh linh các tiền hiền sân khấu, các thế hệ khán giả mộ điệu sân khấu Việt Nam với lòng biết ơn sâu sắc đã xây dựng, phát triển nền Sân khấu TP HCM, sân khấu Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, tiến bộ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (thứ 2 từ trái sang) cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM (giữa) và các lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM và NSND Trịnh Kim Chi

Tại Giỗ Tổ, NSND Trịnh Kim Chi phát biểu: "Chúng ta cùng cầu mong Tổ nghiệp ban ơn để cho các khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi trọng sân khấu là thánh đường của cuộc sống; các văn nghệ sĩ luôn đoàn kết yêu thương, nguyện suốt đời phụng sự nghệ thuật sân khấu, tiếp tục phát huy truyền thống tinh hoa sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về đời sống và nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển ngành Sân khấu TP HCM và cả nước".

NSND Trịnh Kim Chi nói thêm rằng đồng bào miền Trung, miền Bắc vừa qua bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Cô xin phép cho tất cả các nghệ sĩ cũng như Hội Sân khấu TP HCM - Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP HCM có một tấm lòng tri ân đến khán giả. Cô xin phép dành tất cả phần tiền phụng cúng hôm nay để ủng hộ cho đồng bào.

Các nghệ sĩ trong ngày giỗ Tổ

NSƯT - NGƯT Mạnh Dung

NSƯT Thành Lộc (phải)

NSƯT Bảo Quốc dâng hương

Nhiều nghệ sĩ khác



