Kinh tế

Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao dịp cận Tết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Cận Tết, thị trường thanh long nghịch vụ sôi động, giá bán duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tăng và sản lượng hạn chế

Theo ghi nhận tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, trái thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng từ 0,35 kg/trái trở lên hiện được thương lái thu mua tại vườn với giá 24.000 – 26.000 đồng/kg. Mức giá này đã được giữ ổn định trong hơn một tuần qua và chưa có dấu hiệu giảm, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tại xã Tuyên Quang, anh Nguyễn Văn Hồng, chủ một vườn thanh long ở thôn Phú Mỹ, cho biết gia đình vừa bán khoảng 3 tấn thanh long nghịch vụ với giá 24.000 đồng/kg và dự kiến tiếp tục thu hoạch trong những ngày tới. 

"Giá thanh long đợt này khá tốt, bán được giá nên bà con rất phấn khởi. Mức giá này giúp nông dân có thêm nguồn thu để trang trải chi phí và lo Tết cho gia đình" - anh Hồng chia sẻ.

Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá duy trì mức cao dịp cận Tết - Ảnh 1.

Cận Tết, giá bán thanh long duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tăng

Theo các thương lái thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến giá thanh long nghịch vụ tăng cao là do nguồn cung không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường tăng, đặc biệt phục vụ tiêu thụ cuối năm và xuất khẩu. Thanh long nghịch vụ có ưu thế về mẫu mã, chất lượng trái đồng đều, nên được thị trường ưa chuộng.

Tuy vậy, các thương lái cũng cho rằng trong lứa thanh long chuẩn bị chín sắp tới, từ khoảng mùng 8 đến Rằm tháng Chạp, sản lượng thanh long nghịch vụ sẽ bắt đầu tăng. Khi đó, giá thanh long có thể biến động tùy theo cung – cầu thị trường, song nhiều khả năng vẫn giữ ở mức khá nếu đầu ra tiếp tục thuận lợi.

Việc giá thanh long nghịch vụ duy trì ở mức cao trong thời gian qua được xem là tín hiệu tích cực, giúp người trồng thanh long cải thiện thu nhập, ổn định sản xuất và có thêm động lực đầu tư chăm sóc vườn cây cho các vụ tiếp theo.

Phía Đông tỉnh Lâm Đồng hiện là một trong những vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước với diện tích gần 26.500 ha, chiếm khoảng 40% tổng diện tích trồng thanh long của cả nước và sản lượng đạt khoảng 613.000 tấn/năm, đóng vai trò quan trọng trong cung ứng trái vụ và xuất khẩu.

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng đạt mức cao nhất nhiều năm

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng đạt mức cao nhất nhiều năm

(NLĐO) - Thanh long chong đèn tại tỉnh Lâm Đồng hiện được thu mua 15.000 – 23.000 đồng/kg, mức cao nhất cùng kỳ trong nhiều năm

Giá nông thủy sản miền Tây: Trái thanh long "bán rẻ như cho" tại vườn

(NLĐO) - Khoảng 10 năm trước, trái thanh long giúp nhiều hộ dân ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long “đổi đời", giờ thì bán rẻ như cho

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Sau thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn

Lâm Đồng thanh long thanh long xuất khẩu
