Bắt giữ đối tượng Trần Nam Phong về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 18- 9, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cho biết vừa bàn giao một đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật cho Công an phường Phú Bài (TP Huế) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an xã Hoàn Lão phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Người này được xác định là Trần Nam Phong (24 tuổi, trú xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Khi bị kiểm tra, Phong không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến chiếc xe máy đang điều khiển. Công an xã đã mời Phong về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chiếc xe máy biển kiểm soát 75F1-150.21 do Phong điều khiển là tang vật vụ trộm cắp xảy ra ngày 12-9 tại phường Phú Bài, TP Huế.