Thanh niên bị "bệnh lạ", tỉ lệ 1/1.000 người mắc

Từ nhỏ, T.Y.T luôn tự ti về dáng ngực khác biệt của mình. Phần giữa lồng ngực cứ nhô ra như ức gà khiến em không dám mặc áo mỏng, không dám chơi thể thao cùng bạn bè. Mỗi hơi thở mạnh đều mang lại cảm giác nặng ngực, mệt mỏi và những cơn ho kéo dài. 19 tuổi nhưng cơ thể T. vẫn nhỏ thó như một cậu bé 11–12 tuổi.

Theo TS-BS Lê Quang Đình, Hội Tĩnh mạch học TP HCM, đây là dị dạng lồi ngực (pectus carinatum) – một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 5%–10% trong các dị tật lồng ngực bẩm sinh và có tỉ lệ mắc ước tính khoảng 1/1.000 trẻ sinh ra.

Dị dạng lồi ngực – một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 5%–10% trong các dị tật lồng ngực bẩm sinh

Lồi ngực thường rõ nhất ở giai đoạn dậy thì, khi xương sụn phát triển mạnh và đẩy xương ức nhô ra phía trước. Ở tuổi 19, thành ngực của T. đã cứng nên không thể nắn chỉnh bằng đai ép như ở trẻ nhỏ. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh quyết định thực hiện phẫu thuật Sandwich – đặt thanh kim loại kép (double-bar technique), một kỹ thuật mổ ít xâm lấn, thẩm mỹ tối ưu.

Phẫu thuật sử dụng hai thanh kim loại: Một thanh đặt ngoài xương ức, một thanh trong lồng ngực. Hai thanh này ép đối kháng, giúp chỉnh lại biến dạng, phân bố lực đều, giảm nguy cơ tái phát và mang lại dáng ngực phẳng, cân đối.

Sau mổ, bệnh nhân không bị tràn khí màng phổi, ít đau, lồng ngực cân đối. Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân ổn, không đau và có thể xuất viện.

Bệnh nhân được hướng dẫn tránh va chạm vùng ngực, tập thở sâu, vận động nhẹ và tái khám định kỳ. Sau 2–3 năm, khi khung xương ổn định, thanh kim loại sẽ được tháo ra, trả lại dáng ngực hoàn toàn tự nhiên.

"Lồi ngực không đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, biến dạng tư thế (như gù, vẹo cột sống) và chất lượng sống. Điều trị sớm trước khi xương cứng giúp kết quả đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều" - BS Đình nhấn mạnh.