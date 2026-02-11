Thanh niên giả mạo công an để lừa đảo

Ngày 11-2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, trú tại TP HCM) để điều tra về việc nam thanh niên này giả mạo cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Thiện cùng tang vật là quần áo công an đặt trên mạng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thiện tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an và tiếp cận anh C. (ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt). Thiện nói với anh C. rằng mình có nguồn hàng rượu ngoại đang cần thanh lý với giá rẻ, 100 chai rượu ngoại chỉ có giá 100 triệu đồng, cam kết giao hàng trong vài ngày. Tin tưởng Thiện, anh C. đặt cọc 20 triệu đồng.

Sau đó, Thiện đến một trung tâm thương mại, chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền trưng bày tại đây và gửi cho anh C. Nam thanh niên còn đi mua cảnh phục công an để mặc rồi trực tiếp đến nhà anh C. chơi.

Tại đây, Thiện yêu cầu anh C. tiếp tục chuyển tổng cộng cho mình 131 triệu đồng để hoàn tất giao dịch. Tiền đã chuyển nhưng nhiều ngày sau Thiện không giao hàng như đã hứa nên anh C. báo công an.

Thiện khai nhận sử dụng phần lớn số tiền lừa đảo này tiêu xài cá nhân, chỉ trả lại cho anh C. hơn 23 triệu đồng.