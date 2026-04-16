Thời sự

Thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em" đã công khai xin lỗi

K. Nam

(NLĐO)- Sau khi làm việc với Công an phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), thanh niên đưa hình xe độ chế, thách thức "đố anh bắt được em" đã công khai xin lỗi

Ngày 16-4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi xác nhận đã mời C.V.Đ (28 tuổi, trú phường Ba Ngòi, chủ tài khoản Facebook Đ.C.G) đến làm việc để làm rõ hành vi đăng bình luận mang tính quấy rối, xúc phạm cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp lái xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng... và đăng thông tin trên trang Facebook "Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa" thì tài khoản của C.V.Đ gửi bình luận mang tính thách thức: "Đố anh bắt được em", đăng kèm hình ảnh một xe máy có dấu hiệu độ chế.

Tại cơ quan công an, Đ. cho biết bản thân không trực tiếp độ chế xe nhưng thừa nhận đã đăng tải nội dung không phù hợp. Người này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bình luận tiêu cực và đăng bài xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu không tái phạm.

Thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em" đã xin lỗi - Ảnh 1.

Công an phường Ba Ngòi làm việc với thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em"

Qua xác minh, công an cũng xác định chủ tài khoản là C.V.Đ và làm rõ chiếc xe trong hình ảnh  sử dụng biển số của một xe khác.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo, mạng xã hội là môi trường ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là thật; mọi hành vi, phát ngôn đều có thể bị truy vết. Người dùng cần ứng xử văn minh, góp ý đúng nơi, đúng mực, tránh các hành vi công kích hoặc quấy rối cơ quan, tổ chức. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em" đã xin lỗi - Ảnh 2.

Thanh niên bình luận trên Fanpage của lực lượng công an phường Ba Ngòi

Lên mạng thách thức "Đố anh bắt được em", thanh niên bị công an mời làm việc

(NLĐO)- Thanh niên đưa hình xe độ chế lên mạng xã hội và thách thức "đố anh bắt được em" đã bị Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) mời làm việc

Khởi tố đối tượng “khoá đầu, khoá đuôi” xe ô tô người khác rồi thách thức

(NLĐO) - “Khoá đầu, khoá đuôi” xe người khác rồi lên giọng thách thức gây “bão mạng” xã hội dịp Tết, Nguyễn Viết Linh vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh khởi tố .

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, lớn tiếng thách thức lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

tỉnh Khánh Hòa mạng xã hội Đố anh bắt được em Công an phường Ba Ngòi
