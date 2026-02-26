Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh (SN: 1985, ngụ TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Viết Linh tại cơ quan điều tra

Linh được xác định là đối tượng liên quan đến vụ "khoá đầu, khóa đuôi" xe vào dịp Tết tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh gây "bão mạng" mạng xã hội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào sáng 18-2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại đường Quang Lĩnh, anh P.A.T. (quê Hà Tĩnh) đang điều khiển xe ô tô để tới nhà người thân chúc Tết thì gặp xe ô tô màu trắng của Linh đỗ chiếm gần hết lối đi. Khi được đề nghị di chuyển, Linh không hợp tác mà còn điều khiển thêm một xe khác chặn phía sau, khiến phương tiện của anh T. "tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong".

Hiện trường vụ việc

Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi lực lượng công an địa phương vào cuộc, chiếc xe đỗ phía sau mới được di chuyển. Sự việc gây xôn xao, bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng xác định, Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói thách thức. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Linh.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.