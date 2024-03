Với một thành phố phồn hoa và văn minh bậc nhất đất nước, thêm vào đó với khí hậu "mưa thuận gió hòa" cùng với nhiều yếu tố khác đã tạo cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ này càng trở nên phù hợp với thức uống mà cả thế giới đều mê, đều … phê. Phê với cà phê.

Nhâm nhi ly cà phê cùng thưởng thức những bản tình ca thì "ngon hết sảy". Những Nắng Sài Gòn, Con đường có lá me bay, Thành phố trẻ, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, … quyện hòa từng giọt cà phê … rơi, từng ngụm cà phê … uống. Thấm lắm cho những ai yêu âm nhạc, kể cả những người yêu… ít hơn.

Một trong những hình ảnh đẹp, bình dị và thân thương rất Sài Gòn là cà phê đường phố. Cà phê đường phố đúng nghĩa thưởng thức khi di chuyển trên đường phố, đó là cà phê take away. Với thành phố năng động và cũng tràn đầy năng lượng của nhịp sống hối hả, cà phê mang đi đã trở thành nét đặc trưng không thể thiếu. Cà phê mang đi bởi những lý do như: không có nhiều thời gian để thưởng thức tại quán, cung đường đi làm khá xa nên ly cà phê thưởng thức trên đường dài, thức uống để chống nắng, chống khát khi trời nắng như đổ lửa (chẳng hạn như những ngày của tháng 3 này).

Với tôi, cà phê mang đi có thêm vị ngọt của "đường". Đường ở đây là quãng đường đi. Từ nhà tới đơn vị công tác trên 30 km. Có ly cà phê như có người bạn thân đồng hành. Cà phê đầu tiên và quan trọng nhất là thưởng thức vị ngon. Bên cạnh đó còn góp phần bổ sung năng lượng "chống nắng và chống khát" khiến cho mình sảng khoái hơn và sức khỏe tốt hơn.

Thành phố cà phê … take away. Nhìn những ly cà phê treo trên những chiếc xe đang chuyển bánh, thấy người cầm ly cà phê "nhấp nhấp" trên đường phố cũng đủ để thấy yêu, thấy thương và thấy vấn vương cà phê Sài thành!

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).