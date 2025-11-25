Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3

Ngọc Giang - Mai Huấn

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3, tập trung rà soát, phối hợp nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC.

Ngày 25-11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Đoàn công tác do ông Vũ Văn Long - Phó Cục trưởng Cục VIII (Thanh tra Chính phủ) - làm trưởng đoàn, tập trung kiểm tra nhiều nội dung trọng tâm: việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về chống IUU; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm; quản lý, giám sát thiết bị VMS; công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; cùng cơ chế phối hợp giữa Vùng Cảnh sát biển 3 với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 1.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền cho hơn 8.000 tàu cá với gần 45.000 thuyền viên; trao tặng hơn 11.000 lá cờ Tổ quốc; phát gần 38.000 tờ rơi; đồng thời triển khai nhiều mô hình tuyên truyền linh hoạt tại cảng cá và khu neo đậu.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra 403 tàu, xử phạt 369 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng, chủ yếu liên quan đến mất kết nối VMS, không ghi chép nhật ký khai thác và vi phạm quy định về vùng hoạt động.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 2.

Ông Vũ Văn Long - Phó Cục trưởng Cục VIII (Thanh tra Chính phủ) tại Hội nghị

Đoàn Thanh tra Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà đơn vị đạt được trong việc giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU. Theo đoàn công tác, Vùng Cảnh sát biển 3 là khu vực có mật độ tàu hoạt động lớn, tình hình phức tạp, do đó công tác kiểm tra lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, hạn chế để đề xuất giải pháp phù hợp hơn trước thời điểm EC chuẩn bị đợt kiểm tra lần thứ năm.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống IUU, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ uy tín quốc gia và xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3

Hoạt động kiểm tra của Thanh tra Chính phủ một lần nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chấm dứt khai thác bất hợp pháp, hướng tới đáp ứng đầy đủ khuyến nghị của EC và gỡ "thẻ vàng" trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm IUU

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm IUU

(NLĐO)- Quan điểm của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

Gặp Chủ tịch EC, Thủ tướng đề nghị sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các vụ án IUU

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án IUU, nhất là các đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới.

vi phạm quy định Thanh tra Chính phủ bất hợp pháp Đoàn Công tác khai thác hải sản Ủy ban châu Âu Cảnh sát biển 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo