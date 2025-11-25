Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 25-11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Đoàn công tác do ông Vũ Văn Long - Phó Cục trưởng Cục VIII (Thanh tra Chính phủ) - làm trưởng đoàn, tập trung kiểm tra nhiều nội dung trọng tâm: việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về chống IUU; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm; quản lý, giám sát thiết bị VMS; công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; cùng cơ chế phối hợp giữa Vùng Cảnh sát biển 3 với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền cho hơn 8.000 tàu cá với gần 45.000 thuyền viên; trao tặng hơn 11.000 lá cờ Tổ quốc; phát gần 38.000 tờ rơi; đồng thời triển khai nhiều mô hình tuyên truyền linh hoạt tại cảng cá và khu neo đậu.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra 403 tàu, xử phạt 369 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng, chủ yếu liên quan đến mất kết nối VMS, không ghi chép nhật ký khai thác và vi phạm quy định về vùng hoạt động.

Ông Vũ Văn Long - Phó Cục trưởng Cục VIII (Thanh tra Chính phủ) tại Hội nghị

Đoàn Thanh tra Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà đơn vị đạt được trong việc giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU. Theo đoàn công tác, Vùng Cảnh sát biển 3 là khu vực có mật độ tàu hoạt động lớn, tình hình phức tạp, do đó công tác kiểm tra lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, hạn chế để đề xuất giải pháp phù hợp hơn trước thời điểm EC chuẩn bị đợt kiểm tra lần thứ năm.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống IUU, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ uy tín quốc gia và xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3

Hoạt động kiểm tra của Thanh tra Chính phủ một lần nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chấm dứt khai thác bất hợp pháp, hướng tới đáp ứng đầy đủ khuyến nghị của EC và gỡ "thẻ vàng" trong thời gian sớm nhất.