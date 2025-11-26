HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy sản IUU

Ngọc Giang - Mai Huấn

(NLĐO)- Nhiều ngư dân đã được phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và tặng cờ Tổ quốc nhằm cổ vũ tinh thần vươn khơi, bám biển đúng pháp luật

Ngày 25-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Hưng Thái xã Long Hải, TP HCM.

Nhiều ngư dân đã được phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 đã giới thiệu các nội dung trọng tâm của Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, cùng các quy định xử phạt liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản. Nhiều ngư dân đã được phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và tặng cờ Tổ quốc nhằm cổ vũ tinh thần vươn khơi, bám biển đúng pháp luật.

Hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm triển khai nghiêm túc Công điện số 198/CĐ-TTg và Quyết định số 2310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là tăng cường các biện pháp phòng, chống khai thác IUU, hướng tới việc sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm IUU

(NLĐO)- Quan điểm của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

Gặp Chủ tịch EC, Thủ tướng đề nghị sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các vụ án IUU

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án IUU, nhất là các đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới.

khai thác hải sản vùng cảnh sát biển 3 Ủy ban châu Âu
