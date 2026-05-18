Thanh tra Chính phủ thanh tra Dự án Khu du lịch Sông Lô ở Khánh Hòa

Sáng 18-5, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn thanh tra do ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II), thuộc Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo quyết định thanh tra, đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến 30-4-2026, thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Nội dung thanh tra tập trung đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất dôi dư; việc xử lý, khai thác tài sản công sau sắp xếp; đồng thời làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp khắc phục, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra toàn diện Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026, thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Theo đoàn thanh tra, nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy định pháp luật về chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước biển, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiến độ triển khai dự án và việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan.

Đoàn thanh tra cho biết nếu phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí nhân sự phối hợp với đoàn thanh tra nhằm bảo đảm quá trình thanh tra diễn ra khách quan, minh bạch, đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị khiếu kiện gần 30 năm nay

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có nhiều thông tin phản ánh việc người dân gần 30 năm qua (kể từ ngày triển khai dự án) liên tục có đơn thư khiếu nại về dự án. Dự án này vẫn là một trong những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và kéo dài nhất tại Khánh Hòa.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26-11-2003, Thanh tra Nhà nước ban hành Kết luận số 1767/KL-TTNN liên quan khiếu nại của một số hộ dân xã Phước Đồng. Đến ngày 31-3-2004, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Trong các năm tiếp theo, Thanh tra Chính phủ liên tục ban hành nhiều báo cáo, kết luận và văn bản rà soát liên quan dự án như Báo cáo số 1742/TTCP-V4 năm 2005; Kết luận số 489/BC-TTCP năm 2008; Kết luận số 1817/BC-TTCP năm 2009; cùng hàng loạt báo cáo vào các năm 2012, 2014, 2019, 2022 nhằm kiểm tra, xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân.

Các hộ dân bị ảnh hưởng từ Dự án Khu du lịch Sông Lô liên tục khiếu nại, khiếu kiện

Không chỉ dừng ở hoạt động thanh tra, vụ việc còn kéo dài sang quá trình tố tụng hành chính. Tháng 6-2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành quyết định giám đốc thẩm, hủy các bản án sơ thẩm và phúc thẩm liên quan vụ án hành chính của ông Hoàng Minh Trí liên quan dự án này để xét xử lại.

Đến tháng 9-2025, Chính phủ thống nhất giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện Dự án Sông Lô. Thông báo số 491/TB-VPCP xác định đây là vụ việc phức tạp, phát sinh khiếu kiện kéo dài gần 30 năm.

Sau đó, ngày 14-11-2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính để chờ kết quả thanh tra toàn diện của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây nhất, ngày 8-5-2026, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 300/QĐ-TTCP thanh tra toàn diện Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Tiếp đó, ngày 13-5-2026, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp tục chuyển đơn kiến nghị của công dân liên quan vụ việc đến Tổng Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo nhiều ý kiến phản ánh, dù vụ việc đã qua nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và rà soát ở cấp trung ương nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm, khiến khiếu nại kéo dài nhiều năm.

Việc Thanh tra Chính phủ chính thức thanh tra toàn diện dự án lần này được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ quá trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và giải quyết khiếu nại liên quan dự án kéo dài suốt gần ba thập niên qua.



