Giáo dục

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đề nghị được thanh tra công tác thu chi đầu năm học

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị giao đơn vị thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác thu chi, xã hội hóa đầu năm học.

Ông Trịnh Xuân Thúy, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Ảnh 1.

Việc thu chi đầu năm, huy động xã hội hóa vẫn là những vấn đề nóng được phụ huynh học sinh quan tâm mỗi khi năm học mới bắt đầu. Ảnh: Tuấn Minh

"Sau khi nghiên cứu đề xuất của Công an tỉnh Thanh Hóa tại tờ trình ngày 30-9-2025 và công văn ngày 17-10-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác thu chi đầu năm học, xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm học 2025-2026 theo đề xuất của Công an tỉnh"- văn bản nêu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Ngày 30-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong tờ trình, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thời gian qua, tình hình an ninh trật tự lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn nổi lên một số vấn đề đáng chú ý, trong đó có hoạt động thu, chi đầu năm học và vận động xã hội hóa giáo dục.

Đặc biệt tình trạng lạm thu, hoạt động xã hội hóa giáo dục "núp bóng tự nguyện" như: Vận động nhiều loại quỹ (quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh…); vận động phụ huynh lắp đặt tivi, điều hòa trong lớp học… luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm.

Nguyên nhân xuất phát từ các khoản thu, chi chưa thực sự minh bạch; nhiều hoạt động giáo dục, khoản thu tự nguyện đầu năm học, hoạt động thu, chi quỹ phụ huynh có hiện tượng chưa đúng nội dung chi, chưa mang lại hiệu quả và nguồn thu từ xã hội hóa chủ yếu vận động phụ huynh mà chưa huy động được nguồn lực khác, dẫn đến một bộ phận phụ huynh áp lực về tài chính vào thời điểm đầu năm học.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng dự báo thời gian tới, các vấn đề này nếu không được chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót sẽ tiếp tục tiềm ẩn, phát sinh tiêu cực, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, gây mất niềm tin của nhân dân đối với hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính ban hành hướng dẫn chi tiết các khoản thu, chi đầu năm học, xã hội hóa giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý…

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra chuyên đề, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động thu, chi đầu năm học, xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; Chỉ đạo UBND xã, phường yêu cầu các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu chi, xã hội hóa; tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát…

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các đối tượng lợi dụng hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

